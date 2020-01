La 34 edición de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español, celebrada anoche en el pabellón Martín Calpena de Málaga, tuvo un veterano acento gallego desde el primero de los galardones de la gala. La lucense Benedicta Sánchez, de 84 años de edad, recogía al inicio de la velada el Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en O que arde, del coruñés Óliver Laxe, que también logró un reconocimiento a la mejor fotografía, que se llevó el catalán Mauro Herce.



Benedicta Sánchez agradeció al director gallego el galardón recibido: "No creo que haya princesa a la que hayan dado un tratamiento como ellos me lo han dado". Fue una premiada de lo más atípico. Casi no sabía a quién seguir agradeciendo: "¿Es menester que siga hablando o me puedo ir ya?", preguntó ante las sonrisas cómplices del auditorio.





"La vida te da sorpresas y esta es una muy grande en toda mi larga existencia" así de sorprendida recibía Benedicta Sánchez el Goya a Mejor Actriz Revelación. Aquí podéis volver a ver íntegramente su discurso #Goya2020 pic.twitter.com/O2cGnfSx26 — Premios Goya (@PremiosGoya) January 25, 2020

Enric Auquer recibe emocionado el Goya a Mejor Actor Revelación. Vuelve a ver su discurso ?? #Goya2020 pic.twitter.com/x4xJfPPm6N — Premios Goya (@PremiosGoya) January 25, 2020

El cine gallego resultó premiado también al llevarse el Goya al mejor actor revelación otro catalán,, por su papel el Quien a hierro mata, producida por la gallega Vaca Films.La entrega del resto de los premios siguió en parte el guion esperado por la crítica, al repartirse las películas de( Dolor y gloria) y( Mientras dure la guerra) los principales cabezones de la noche, si bien el manchego se impuso claramente al segundo (guion, película y director).Y es que Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, fue la gran galardonada de la 34 edición de los Premios Goya , al recibir un total de siete galardones de los 16 a los que optaba, entre ellos los galardones a Mejor película y Mejor dirección.En concreto, la cinta española que aspira al Oscar a mejor película de habla no inglesa ha sido galardonada en la gala de los Premios Goya 2020 en las categorías de montaje, guion original, actriz de reparto (), actor protagonista (), música original, mejor dirección y mejor película.Por su parte, Mientras dure la guerra fue premiada en cinco categorías, de los 17 galardones a los que aspiraba: dirección artística, actor de reparto (), dirección de producción, maquillaje y mejor vestuario.' Intemperie' recibió los Goya a mejor canción original y guion adaptado, mientras que La trinchera infinita ha ganado el Goya a Mejor sonido y Mejor actriz protagonista ().Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, fue premiada con el galardón a Mejor película de animación, imponiéndose así a Klaus, nominada al Oscar a mejor cinta de animación Antonio Banderas, emocionado, recogió su primer Goya a mejor actor , que se suma al Goya de Honor que recibió en 2014, yfue premiada con el galardón a Mejor actriz.El actor malagueño, además, ha ironizado sobre la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor Protagonista y ha afirmado que está, aunque ha admitido que "va a estar complicado". Sobre los Oscar , también ha incidido en que no ha podido participar en todas las campañas y ha valorado el tener esta nominación. "Con una película nuestra, pequeñita, y en español. Voy a disfrutar", ha asegurado.Por otro lado, Banderas, en rueda de prensa, ha dicho recibir este Goya en su tierra "con mucha ilusión" y ha añadido que en su discurso ha cometido "errores", ya que se le olvidó agradecer a los académicos, nombrar a su compañera Penélope Cruz y a Málaga. "Me he puesto muy nervioso", ha confesado.En este punto, ha señalado que no es que hubiera descartado el premio pero "era la quinta nominación".. "Todo lo que hay por ahí me lo he ido llevando y produce placer por las circunstancias que se ha producido esta película", ha manifestado.También ha tenido palabras para Pedro Almodóvar, del que ha dicho es el que mejor me ha entendido y sabe sacar cosas de él y que sabe bien cómo articular los trabajos. De igual modo, sobre Dolor y Gloria ha dicho que "¡todavía no está preparado para entender la dimensión de esta película.Por su parte, Belén Cuesta dedicó también su Goya a la Mejor Actriz al trío de directores vascos por: "darme el personaje de mi vida" y a Antonio de la Torre, su pareja en La trinchera infinita, porque "sin tu Higino mi Rosa no habría sido nada". Lo compartió igualmente con su familia y sus amigos "de la escuela", a los que nombró; a sus representantes, y al "amor de su vida", el también actor gallegoFormada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Cuesta debutó en el cine en 2009 con Hierro, un thriller protagonizado por Elena Anaya. Conocida sobre todo por su vis cómica, La trinchera infinita le ha brindado la oportunidad de mostrar sus dotes para el drama en la piel de Rosa, la sufrida esposa de un 'topo' (Antonio de la Torre) que después de la guerra y durante años permaneció oculto por miedo a las represalias.Cuesta también participa en Ventajas de viajar en tren, otra de las películas de estos Goya , y es conocida por series de televisión como Paquita Salas, donde interpreta a la ingenua y fiel Magüi, Mira lo que has hecho o Buscando el norte., finalmente, fue la intérprete que logró el Goya a la actriz de reparto, que recogió a sus 87 años y que ha agradecido a Almodóvar, quien le ha permitido de esta forma reencontrarse con compañeros de profesión como Antonio Banderas.se convirtió el actor premiado en el apartado masculino.