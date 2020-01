Los Moon Cresta más combativos presentan Civil Fuzz Brigade en directo

En una entrevista hace cerca de un año, antes del concierto de despedida de Moonary, los vigueses Moon Cresta avanzaban que su siguiente disco será el más combativo en su ya larga carrera. Han cumplido su palabra: Civil Fuzz Brigade está cargado de crítica social y de llamadas a alzar la voz, envueltas en un sonido más aguerrido que de costumbre.

El disco se planteó para tratar de que las canciones grabadas transmitan el voltaje que tiene la banda en directo. Así que la mejor forma para evaluar el resultado es, después de escucharlo, pasarse por uno de sus conciertos. Por ejemplo, el de presentación, este próximo sábado, 25 de enero, en la sala Masterclub de Vigo. Luego tienen otras siete fechas cerradas para este primer cuarto de año.

Civil Fuzz Brigade se abre con 'The myth of the rolling rock', en la que el cantante y letrista, Mr. D., se presenta como un Sísifo que empuja la piedra de sus reivindicaciones cuesta arriba. "Mis canciones no van a cambiar el mundo", es el primer verso del álbum. Pero no por ello va dejar de cantarlas.