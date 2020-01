Vigo sonará por partida doble en el festival Mad Cool

Dos proyectos musical con sello vigués estarán en el Mad Cool, uno de los festivales más potentes del Estado. El dúo de eletro-pop Presumido y el rapero Hard GZ comparten desde esta misma mañana cartel con gigantes como Kings of Leon, Billie Eilish, Faith No More, Placebo, Foals o The Killers, entre otros.



Hard GZ, que nació en Vigo, se acercó al hip-hop en A Coruña y ahora desarrolla su carrera con base en Barcelona, actuará el primer día del festival, el 8 de julio. Ese día están programados, por ejemplo Taylor Swift, Twenty One Pilots o Placebo. A buen seguro sonarán temas de su último álbum, 'Siempre'.





Presumido, que están presentando sus 'Cuatro estaciones' , se subirán al escenario el tercer día del Mad Cool, el viernes 10. Esa jornada se podrá escuchar a nombres comoEl dúo fue como público, al menos, a la edición de 2018, en la que tocaron sus adorados Nine Inch Nails.Por el momento no hay más artistas gallegos en el cartel de un festival que maneja cifras elefantiásicas: el año pasado agotó las 240.000 entradas puestas a la venta y se desarrolló en una superficie de 200.000 metros cuadrados. De hecho, desde que comenzó a celebrarse en 2016, solo tres proyectos con origen en Galicia pasaron por el Mad Cool. Fueron Xoel López en la edición inaugural e Iván Ferreiro y Agoraphobia en la de 2018.