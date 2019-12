La recaudación del cine español roza los 100 millones en 2019, la más baja en seis años

La recaudación de cine español ha acumulado un total de 90,5 millones de euros a mediados de diciembre y no superará la barrera de los 100 millones de euros, algo que no ocurría desde el pasado 2013, cuando la recaudación se situó en 67,1 millones de euros, según datos recogidos por Europa Press provisionales del Ministerio de Cultura y Deporte, a falta de cerrar el año.



A falta de grandes títulos a estrenar en esta última parte del año y únicamente con "Si yo fuera rico" en el "top 5" de recaudación de la última semana contabilizada --con 0,4 millones de euros en este periodo--, la recaudación del cine español no logrará previsiblemente los 10 millones de euros necesarios en estos últimos 15 días de 2019.

En el año 2018, la recaudación se situó en 103,7 millones de euros, con "Campeones" encabezando el ránking (19 millones de euros); en 2017, se alcanzó una cifra similar, gracias en parte al impulso de "Tadeo Jones 2" (17,9 millones de euros); mientras que en 2016 se sumó 109,7 millones de euros con "Un monstruo viene a verme" en lo más alto (26,4 millones de euros).

El récord de taquilla llegó en 2014 --125,7 millones de euros-- con el efecto "Ocho apellidos vascos" (56 millones de euros).