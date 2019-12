O galego escolle a súa palabra do 2019

O galego escolle a súa palabra do 2019. Como vén sendo costume nos últimos anos, o Portal das Palabras abre a votación para que todos os usuarios que o desexen elixan o termo máis significativo deste ano en lingua galega.

Nunha primeira fase, dende o 2 ao 15 de decembro, a páxina recollia as suxestións dos usuarios para facer unha primeira listaxe cos termos máis propostos polos internautas.

Na mañá do 16 de decembro dabanse a coñecer as seis palabras escollidas para comezar coa votación que dará coa palabra do ano en galego deste 2019.

Ecocidio

A primeira das propostas e un neoloxismo que fai referencia ao exterminio dun ecosistema

Feminicidio

O feminicidio fai referencia a expresión máis extrema da violencia de xénero, o asasinato de mulleres polo feito de selo.

Narcosubmarino

O ano ten 365 días e non importa en que momento salte o termo para que se fago popular. Nas últimas semanas a incautación dun narcosubmarino en augas galegas ocupou boa parte da atualidade, ata o punto de convertirse na terceira candida a converterse en palabra do ano.

Negociación

Sen dúbida a escolla da palabra do ano é un bo reflexo da actualidad. A palabra negociación foi unha das más repetidas estes 12 meses en relación os diferentes procesos de negociación en ámbitos políticos.

Quecemento global

O quecemento global tamén se converteu nun dos problemas más analizados durante este 2019, co cal non é de extrañas a súa presencia neste listado.

Sentidiño

Unha desas palabras chea de matices propios do galego. ¿Poderíase considerar sinónimo de "sentido común"? Si, mais o termo "sentidiño" aporta unha connotación máis propia.

Vota pola túa palabra do ano en galego

Dende o luns 16 de decembro e ata o mércores 25 ás 23:59 poderase votar por algúns destes seis termos dos que sairá a palabra en galego do 2019.

O resultado darase a coñecer o venres 27 de decembro. Ata entón, podes deixar o teu parecer.