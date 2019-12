Nace Furiosa, un club para revitalizar la escena de música electrónica de Vigo

Papa Noel llegará por adelantado para los amantes de la electrónica de Vigo: el próximo sábado, 21 de diciembre, se estrenará Furiosa, un club que nace con la vocación de "revitalizar y diversificar" la escena de la música de baile de la ciudad. Suman fuerzas para sacar adelante la iniciativa José Garnelo, el rostro detrás de Pálida, y Maison Ruina, que desde julio alberga algunas de las iniciativas más vanguardistas del sur de Galicia.

Los promotores apuestan por la vertiente más "hipnótica, emotiva y elegante" de la música electrónica y quieren dar cabida a propuestas "locales y foráneas, directos y dj sets, músicas pasadas, contemporáneas y futuras".

La primera edición -los impulsores tienen intención de continuidad- de Furiosa será el próximo sábado con tres tramos horarios y tres localizaciones distintas. La fiesta se prolongará de 12 del mediodía a 6:30 de la mañana, más de 12 horas, y las entradas podrán adquirirse por anticipado en internet (más gastos de distribución) o en Maison Ruina a un precio de 10 euros, o en taquilla a, 12 euros.

La sesión comenzará al mediodía en Maison Ruina (calle Carral, 28) con dj sets de Slave of Phase (aka Erreome) y Yugen Kala (antiguos Electric Feels), "que deleitarán a los asistentes con sesiones que transitarán las sendas del downtempo y del ambient para proporcionar una suave entrada al trance".

Tras un descanso de una hora la actividad se reanudará a las 17:00 en la siguiente localización, Radar Club. Allí Mou (miembro del colectivo ourensano Dial y de Must Be On Wax Records) ofrecerá un dj set de dos horas que dará paso al directo de Lagoon (Several Roots Records), que traen por primera vez a Vigo "sus estallidos melódicos y aterciopeladas texturas". El broche de oro a la velada lo pondrá Diskoan, veterano de la escena madrileña y miembro fundador de a_mal_ga_ma.

Para quienes sigan con ganas de baile, la entrada de Furiosa permite el acceso a Mondo Club (hasta completar aforo), en cuyo subsuelo se podrá disfrutar, a partir de las 04:30, de una nueva sesión de Diskoan, que "sacará a relucir facetas alternativas de sus vastos conocimientos musicales para poner la pista en llamas".