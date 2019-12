La rapera canaria Sara Socas está en boca de todos. Al menos de los usuarios de las redes sociales, concretamente de los de Twitter. La razón: su respuesta a otro rapero, Rapder, en la celebración de una batalla de gallos en México. El vídeo que recoge el momento del enfrentamiento entre ambos MC ha recorrido como la pólvora las redes sociales y ha aupado a la artista española a lo más alto de la lista de temas más comentados las últimas 24 horas.



El instante dura poco más de un minuto, pero ha sido suficiente para que la rapera Sara Socas conquiste las redes sociales con su brutal mensaje contra la violencia machista en un país como México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha cifrado en 10 las mujeres asesinadas cada día en el país.





La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) December 10, 2019

Al machismo se le combate en la calle, en las instituciones y también en los escenarios. Enorme Sara Socas, plantando cara a los comentarios misóginos, dejando por el suelo al machista que tiene enfrente.



Brava, @SaraSocas1. Brava siempre.#BuenosDías #FelizMiércoles pic.twitter.com/lOeedUK5pw — Yaiza Gorrín Rodríguez (@YaizaGorrinSC) December 11, 2019

Espero que todo el mundo que haya visto un fragmento de la batalla de Sara Socas como única vez que ven algo de batallas, también hayan visto esto de Rapder, en esa misma batalla. pic.twitter.com/xGBA15THbq — CMA Freestyle (@FreestyleCMA) December 11, 2019

Tal como se puede ver en el vídeo, Rapder y Sara Socas están enfrascados en su enfrentamiento verbal cuando el rapero mexicano le dice a la española: "Las mujeres más hermosas son de dónde yo nací. Agradezco el que está arriba camarada, otro día sin poder cogerme a Sara".La réplica de Sara Socas que le ha supuesto el aplauso generalizado en las redes sociales no se hizo esperar: "Las hermosas están en tú país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir?. Solo las valoráis por la belleza, no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran la milanesa". Para añadir como cierre: "¿Ya había acabado? Pues digo lo siento, ojalá nunca tengáis que aplaudir estas cosas en eventos".Puedes ver la batalla de Sara Socas y Rapder completo aquí:

Sara Socas, agradecida y sorprendida

Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio. Esta tarde hablaré de lo que yo, como Sara y como piba, siento ahí dentro. Bon día ?? — Sara (@socasmc) December 11, 2019

Yo soy la autora de mis palabras, y por tanto creo que tengo derecho a darle el sentido y la explicación que yo quiera. — Sara (@socasmc) December 11, 2019

Flípalo Pablo. Los pelos como escarpias.

El rap no es machista, lo hacen machista ellos. pic.twitter.com/A2zk5cmUEY — Sonia FF (@SoniiaEspinete) December 10, 2019

Después de convertirse en uno de los nombres del día en Twitter, Sara Socas ha utilizado su perfil en la misma red social para agradecer los mensajes de apoyo, pero sin ocultar su sorpresa ante algunas de las reacciones que se pueden leer entre los miles de tuits que se han publicado a estas horas: "Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio". En otro mensaje, además, añade: "Yo soy la autora de mis palabras, y por tanto creo que tengo derecho a darle el sentido y la explicación que yo quiera".La réplica feminista de la rapera canaria es la última que ha llamado la atención de las redes sociales, pero no es la primera vez que Sara Socas saca el tema en una batalla de gallos. Precisamente, otra de las respuestas que se pudo escuchar en México también recibía el aplauso de los seguidores y no seguidores de este tipo de eventos.Concretamente, la que le da al MC Potencia en otro enfrentamiento verbal: "Me dijeron que Sara Socas estaba bien buena. Le quise dar una nalgada, pero pinche nunca alterna". El genio de la canaria no se hizo esperar y después de una primera rima remató su improvisación con una declaración de intenciones: "No hablo de mujer, ni hablo de mi cuerpo. Hablan tus palabras de tu falta de talento".Otra usuaria de Twitter, Sonia FF, ha recuperado otra de las rimas de la canaria: "Tú eres mesías. Cállate hermano, vengo a cumplir la profecía. En tu país hay 2.000 violaciones cada día, aquí sale una manada y salimos en jauría".