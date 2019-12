"Ribeiras de salitre" atraca hoxe en Malpica de Bergantiños

O equipo de 'Ribeiras de Salitre' falará hoxe coas xentes mariñas de Malpica de Bergantiños, porto cerqueiro, pero tamén de artes menores e percebeiros, con 240 socios na Confraría e cunha lonxa que segue a manter a súa actividade coa venda maioritaria de percebe, ourizo, polbo, robaliza e rodaballo. O programa, presentado e dirixido por Rivadulla "Corcón", será emitido ás 15.45 horas na TVG.

O programa comezará a aventura desta semana na zona de Barizo, onde traballan os percebeiros e percebeiras de Malpica. Alí están Carmen Doldán e Sonia Martínez, dúas mulleres que levan xa 25 anos traballando xuntas.

As redeiras de Malpica son un colectivo que singulariza este porto porque a súa voz é potente na reivindicación da dignificación do traballo das redeiras de toda Galicia. Ángeles Mille contará como as de Malpica son as que máis traballan o palangre en toda Europa e explicará as enfermidades profesionais que afectan as redeiras.

En calquera actividade mariñeira de Malpica, atópase a voz forte das mulleres. 'Ribeiras de Salitre' visitará a Tita Rojo unha delas, que hoxe ten un restaurante onde cociña os produtos do mar, pero que antes se dedicou á venda do peixe.

Con esta voz autorizada do mar de Malpica, os espectadores lembrarán os tempos pasados desta localidade da Costa da Morte.

A traxedia do mar

Ademais, Malpica coñece ben a traxedia do mar. Nas últimas décadas, 14 homes perderon a vida en distintos naufraxios. Como homenaxe a todos eles, X.H. Rivadulla Corcón falará coa compañeira do poeta e percebeiro Paco Souto, Emma Abella. Outro poeta será esta tarde protagonista no programa, neste caso, Paco de Tano, que forma parte tamén do mar de Malpica, xa que esta é protagonista na súa obra literaria.