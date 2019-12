Invitados de diciembre en el Club Faro

El Club FARO DE VIGO inicia el próximo lunes día 2 la programación de diciembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo), salvo tres: la del martes 10 de diciembre, que tendrá lugar en el hall de la Deputación de Pontevedra (Avenida Montero Ríos, s/n. Pontevedra); la del jueves 12 de diciembre, que se celebrará a las 20.30 horas en la Casa da Cultura de Silleda (Rúa do Progreso, 41); y la del martes 17 de diciembre, que será en el Pazo de Ferreirós en Poio (Avenida Andurique, 43). La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

En la charla-coloquio titulada "Hai mulleres. Coñezámolas" intervendrán Susana Pérez, presidenta de Empresarias Galicia; Paz Filgueira, magistrada; Cristina Yagüe, codirectora de Anónimas Wine; Paula Froiz, representante de la Asociación de Enxeñeiros Industriais de Galicia; y Mónica Conde, fundadora de Animosa.

El investigador y divulgador Enrique Dans aportará en su intervencion, titulada "Viviendo en el futuro", claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo.

Ramón Villares, historiador y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago,, disertará sobre "Galicia. Una nación entre dos mundos".

De "Cociña responsable. A compostaxe como modelo" hablarán en Pontevedra Javier Olleros, chef estrella Michelín del restaurante Culler de Pau; Manuel Hermo, director del CIFP Carlos Oroza; y Enrique Pintos, maestro compostador del Plan Revitaliza.

La escritora Ledicia Costas hablará de "Infamia, unha aproximación ás manadas e aos abusos na infancia".

La charla-coloquio titulada "A historia da cultura contemporánea escríbese con nosoutras, as mulleres artistas" reunirá en Silleda a la comisaria de arte Paula Cabaleiro, la pintora Marisa Miguelez y la actriz y comunicadora Neves Rodríguez.

José Antonio Marina, filósofo, investigador y docente, glosará "La apasionante aventura de la inteligencia humana: Desde los orígenes de la humanidad a la inteligencia artificial".

Natalia Monje, periodista, historiadora y IX Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, abrirá los "Archivos aterradores de la historia de España: Un paseo por el lado oscuro".

Sobre "Camiña á escola! As nenas e nenos no espazo público" debatirán en Poio Uxío Benítez, diputado de Mobilidade; Martín Barreiro, arquitecto-urbanista, y Francesco Tonucci, pedagogo, que intervendrá desce Roma vía streaming.

Por último, Xosé M. Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago y Premio Nacional de Ensayo 2019, intervendrá en la charla-coloquio titulada "Suspiros de España: El nacionalismo español, 1808-2018".