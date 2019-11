El Gran Wyoming: "Con que no seas racista, en este país ya eres rojo"

"Con que simplemente no seas racista en este país ya eres rojo", claro, cristalino y contundente, así es y se muestra el Gran Wyoming en su libro "La furia y los colores", el viaje desde la dictadura a la democracia en el que se sintió más libre que nunca.

"He pasado por el Frente de Juventudes y por el Opus Dei. Este fulano ha pasado por esa basura y cuando llega la libertad pasa esto", se refiere José Miguel Monzón a la portada de este libro publicado por Planeta en la que aparece con el pelo largo, maquillado y sujetando una copa de vino, una fotografía que le tomó un amigo suyo y que muestra las "colores" de estos años.

Esa libertad que convivía con un sistema de represión que por llevar el "pelo por la cintura" le llevaron a vivir en primera persona las consecuencias de las "furias": "un día entró un policía en el bar en el que estaba y me dijo que si era un hombre o una mujer, me sacó y me pegaron una paliza".

"El libro es un intento de contar una época de la Historia, los años 70 y 80, tal y como yo la viví. No es una biografía al uso, sino que intento a través de mi experiencia retratar estos años como testigo", ha contado el humorista y presentador durante la puesta de largo del que es ya su cuarto libro.

Un texto en el que confiesa que los años 50 fueron los "mejores" por tratarse de una época de la humanidad en la que no hubo guerras, una paz que espera que continúe ahora aunque bromea con el hecho de que si acontece algún conflicto a él le pillará en la "retaguardia".

Unos años que fueron la antesala y el caldo de cultivo para los 70 y 80 ya que fueron un "espacio donde se iban incorporando" avances "tan decisivos" como la incorporación de la mujer a la sociedad, la llegada del hombre a la luna, París del 68 o Woodstock.

"Era como vivir en un tsunami que te arrastraba hacia la libertad. Había una sensación de que por primera vez se hacía uso de la libertad, pero ahora ha habido una regresión porque hay mucho miedo a hacer uso de ella, la gente normal no puede expresar su opinión libremente", puntualiza.

A través de estas páginas Monzón (1955) nos lleva a su época universitaria, donde "desaparecían" estudiantes sin saber por qué, habla de la Movida Madrileña, algo "muy pequeño y exclusivo", o de su relación con la música de la mano de el "Reverendo".

Unos años éstos que le llevan a aseverar en el presente España tiene una ideología que mama de los 40 años en los que el "fascismo

triunfó". "Este país sigue siendo singular, no hemos entrado de pleno derecho en las democracias europeas (...) la transición fue un encaje, no hubo reconciliación", matiza.

Por eso hoy, 20 de noviembre -fecha en la que falleció el dictador Francisco Franco- Monzón prefiere acordarse de que también hoy murió el sindicalista Buenaventura Durruti.

En este sentido, también ha mostrado asombro por los que se sorprenden de la victoria de Vox en El Ejido (Almería): "Vox no está en contra de la inmigración, sino de que los inmigrantes ilegales tengan derechos porque entonces habrá que pagarles".

"Quieren que los inmigrantes vengan en masa para esclavizarlos porque la inmigración no le molesta, lo que quieren es convertir los campos del Sur de España en los campos de algodón de Georgia (Estados Unidos)", ha añadido.

El Gran Wyoming, un "ácrata" que nunca se afilió a ningún partido político, reconoce que a sus 64 aún no piensa en la jubilación porque no considera que trabaje, aunque sí que reconoce que los 14 años al frente de "El Intermedio" (La Sexta) son muy "traumatizantes".

"Yo no soy periodista y lo que cuento me lo creo. Llevamos muchos años de programa y siempre con los mismos protagonistas", concluye.