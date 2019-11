El compositor vigués Eduardo Soutullo gana el X Premio Aeos-Fundación BBVA

El compositor vigués Eduardo Soutullo ha ganado con su obra "Alén" el X Premio de Composición Aeos - Fundación BBVA, informó ayer esta institución. El galardón está dotado con 18.000 euros e incluye la interpretación de la obra ganadora por las orquestas asociadas a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (Aeos).

Soutullo, nacido en Bilbao en 1968 y formado en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, recibió la noticia por medio de una llamada telefónica en Roma, donde se encuentra como compositor residente en la Real Academia de España, preparando una obra que se estrenará la próxima primavera. El compositor ha manifestado que el galardón constituye "una doble satisfacción: primero por obtener un reconocimiento al que me había presentado varias veces; y también porque supondrá reencontrarme con algunas orquestas con las que había perdido el contacto. Ocurre con relativa frecuencia que una vez que una orquesta programa a un autor contemporáneo pasas a la lista de espera y este premio te vuelve a incluir en los conciertos de las orquestas de toda España. Con la Orquesta Nacional de Catalunya, por ejemplo, no había estado desde 2005, cuando gané el Premio Ciutat de Tarragona".

La obra, comenta Soutullo, "es un homenaje a un monumento megalítico que tenemos en Galicia, que es la Porta do Alén, la puerta al más allá, que según la tradición había que atravesar para acceder a la otra dimensión. Al traducir ese paso a música he seguido un proceso bastante libre que me ha permitido acercarme a las técnicas de composición que he estado aplicando en los últimos veinte años. Estoy seguro de que el público que ha seguido mi obra reconocerá ese estilo cuando la escuche en concierto".

Alen ha sido seleccionada entre 54 partituras que concurrieron al premio, la cifra más alta registrada en la historia del certamen. Baldur Brönimann, director titular de la Orquesta de Casa da Música en Oporto y presidente del jurado, ha comentado que "lo que nos impresionó de esta partitura es cómo trata el sonido orquestal al acercarse a un sitio de culto celta que se pensaba era la puerta al más allá. Eduardo transforma este puente entre nuestra realidad y el más allá en sonido de una manera muy sutil, con sonoridades que a veces están entre el ruido y la nota, utilizando técnicas extendidas, microtonos€ y en lo que claramente es una búsqueda de un lenguaje propio. Hace gala de una gran fantasía e intenta ir un poco más allá en lo que se puede hacer con una orquesta; busca su propia manera de escribir para un formato a veces tan tradicional como la orquesta sinfónica. En este sentido ilustra bien lo importante que es este premio, que impulsa no solo la escritura del pasado, sino la escritura del futuro. Alen es un ejemplo claro de una obra técnicamente muy buena en la transformación de la idea, con un gran fundamento musical y, a la vez, que destaca por su originalidad".

Tras formarse en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, Eduardo Soutullo se trasladó a Madrid y París para completar sus estudios en Piano, Teoría de la Música, Armonía y Composición. Es máster por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad de Vigo.

Ha escrito obras orquestales, para solista y orquesta, música de cámara y vocal, y una ópera, Romance de lobos, basada en la obra homónima de Valle-Inclán. Es también autor de la música de un cortometraje del proyecto Gesamt del cineasta danés Lars von Trier.

Su trabajo le ha merecido numerosos premios internacionales, como el VII Composition Competition New Note – Croatia 2018, el Red Note New Musical Festival Composition Competition USA (Illinois), el Premio Lutoslawski (Varsovia), el International Prokofiev Competition (San Petersburgo) o el Concurso Internacional de Composición 150 Aniversario de la Unificación de Italia.