La galería viguesa PM8 se cuela en el programa general de la feria ARCO 2020

ARCO, la feria de arte contemporáneo de Madrid y una de las más destacadas de Europa, ya ha dado a conocer el listado de galerías seleccionadas para su edición de 2020. En la relación, tan solo una gallega, PM8, de Vigo, que en los últimos años resiste con su cuidadísima apuesta.

Para 2020, ARCO abrirá sus puertas del 26 de febrero al 1 de marzo en la capital española. Otra presencia gallega importante en la feria será la de Manuel Segade.

El director del Centro 2 de Mayo de Móstoles y asesor de ARCO en las adquisiciones de obra para su Fundación participará en un programa comisariado. En concreto, en "It´s just a matter of time", en la que ha actuado como comisario junto a Alejandro Cesarco y Mason Leaver-Yap".

Según informa ARCO, "It's Just a Matter of Time es la propuesta especial en la próxima edición de ARCOmadrid. Una sección comisariada que observará ciertas prácticas artísticas a partir de la obra de Felix Gonzalez-Torres. Las consecuencias de su obra proveen diversos filtros posibles, y It's Just a Matter of Time presentará algunos de ellos, de forma necesariamente idiosincrática e incompleta".

Además, "It´s just a matter of time" contará con una selección de 13 artistas de 11 galerías;

El resto de programas serán comisariados por Agustín Pérez Rubio y Lucía Sanroman; por Tiago de Abreu Pinto y Övül ö Durmusoglu.

Para la próxima edición, en la que la feria cumple 39 años, participan un total de 210 galerías de 30 países, de las cuales 171 integran el programa general.

ARCO, en una nota, informa de que "la buena salud de la que goza ARCO, y la confianza del sector en la Feria y en el mercado español, se ha reflejado en el interés de las galerías por participar en la próxima convocatoria, manifestado en un crecimiento de las solicitudes de participación, y en la presentación de proyectos más arriesgados para sus espacios".

Por último, los coleccionistas invitados a ARCOmadrid -alrededor de 300 de 40 países- tendrán la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas dirigidas por artistas.