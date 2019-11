Josele Santiago: "Desde el principio tuvimos un vínculo especial con Galicia"

Josele Santiago, cantante de Los Enemigos, cantautor castizo y unos de los letristas más agudos que ha dado el rock patrio, lleva más de tres décadas recorriendo los escenarios de toda España, ha grabado más de una veintena de discos y este fin de semana presenta 'Conde Duque en directo', su último trabajo, en Vigo y otras dos ciudades de Galicia, territorio por el que dice sentir una atracción ininteligible.

"Yo no me lo explico, porque ninguno somos gallegos. Novias gallegas sí hemos tenido, pero nada más. Desde el principio tuvimos un vínculo especial con Siniestro Total, con la gente de la oficina de Carlos Mariño, con Os Resentidos. Yo voy mucho por allí en verano, tengo un montón de amigos, pero explicarlo, ni idea", dice Josele por teléfono a Efe durante una pausa de la última sesión dedicada a mezclar el nuevo trabajo de Los Enemigos, que se publicará en marzo.

"Va a ser francamente bestia. Estamos haciendo un disco muy 'punky', muy 'cabreao', y nos está saliendo con mucha energía", adelanta.

Hace años que Josele compagina su carrera en solitario, explorando una veta más íntima y sosegada, más acústica, muchas veces en locales minúsculos, con las actuaciones de Los Enemigos, por los que es inevitable preguntarle y cuyos seguidores, ya calvos y encanecidos, siguen mostrando el mismo entusiasmo que en los noventa.

"Es una maravilla. Tenemos pocos pero muy salvajes y muy notorios. Estuvimos diez años en barbecho y cuando volvimos la sensación que había era como que se habían pasado los diez años esperando, seguía la comunicación intacta", explica Josele.

La minigira por Galicia, con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, le lleva este jueves al Sinatra, en Vigo; el viernes a la sala Karma, en Pontevedra, y el sábado al Mardi Gras, en A Coruña, donde con su banda tocará la mayoría de las canciones incluidas en 'Conde Duque en directo', publicado el pasado octubre.

"No es una presentación al uso. Tocaremos en directo en salas muy pequeñitas, cosa que hace mucho que no hacemos, y la verdad es que hace mucho que no salimos a la carretera con estos temas y yo particularmente tengo muchas ganas. Supongo que lo que se van a encontrar quienes aparezcan será un concierto de rock and roll de bar", adelanta.

El disco ha despertado halagos en la prensa especializada, aunque Josele asegura que, como ha estado encerrado en el estudio mezclando con Los Enemigos, no se ha enterado de lo que pasa fuera: "El producto me gusta, he seguido de cerca su fabricación pero no su puesta de largo en la calle, eso me lo he perdido".

En el disco, que incluye un DVD, tiene un gran peso su último trabajo en estudio: 'Transilvania', pero esa es una decisión de la que se desmarca: "Yo es que ni siquiera he decidido la idea de hacer un disco en directo. Me lo propusieron de repente", asegura.

"Si hubiera sido algo más planeado posiblemente hubiera estado algo más equilibrado, pero fue un visto y no visto. Yo por supuesto que fantaseaba, como todos los músicos, con la idea de volver a grabar según qué temas, pero no contaba con ello, y menos en directo. Fue una cosa de locos, un pollo de mucho cuidado", cuenta Josele.

En el disco han colaborado músicos como de Depedro, Leonor Watling, Johnny Burning o Niño de Elche, de los que Josele se considera "muy fan" y para los que no tiene más que palabras de agradecimiento.

"Yo no tenía costumbre ni ganas de colaborar, porque son cosas que muy pocas veces he hecho y menos en formato dueto, que me gustaba menos. Pero empezamos a ensayar y le cogí el 'gustico' a la cosa", cierra Josele Santiago, quien habla de momentos "mágicos" en la grabación de 'Conde Duque en directo' que este fin de semana presenta en Galicia.