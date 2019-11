Lucía Estévez, la joven promesa del cortometraje gallego

La viguesa Lucía Estévez tiene 25 años y hace dos culminó la carrera de Comunicación Audiovisual en Pontevedra. Este año ha ganado el premio a la mejor dirección en Curtocircuito; ha realizado los audiovisuales de la última obra de teatro de Chévere con los que está de gira; rueda con Alfonso Zarauza en Ons la nueva película de este y, además, prepara nuevo corto y sienta las bases de un largometraje.



A Lucía Estévez, del barrio vigués de O Calvario, lo que le "fascina" es "el mundo actoral, trabajar con los personajes, construir a partir de ahí. Es muy psicológico, el tema de las personalidades, de cómo narrar a nivel de la cámara. Eso es lo que me motiva", confiesa. En su cortometraje "Arrolo" lo puso en práctica y le valió el premio a la mejor dirección del Festival Internacional Curtocircuito de Compostela días atrás.





"Ese galardón fue un reconocimiento muy bonito porque procede de la Dirección de Directores de Galicia. Para mí, es una forma de darle visibilidad a este trabajo", destaca la joven del barrio vigués de O Calvario quien resalta también el galardón porque "hay mucha gente degente que se alegró de mi premio porque es como premiar las nuevas miradas en el cine", explica.En "Arrolo", donde tuvo a Tito Asorey como ayudante de dirección, la protagonista es la actriz Melania Cruz y la narrativa gira en torno a "la necesidad de explorar los silencios y de ponernos a nosotras mismas solas con todo lo que eso significa, con las máscaras que nos ponemos para defendernos cuando estamos en lo social".En este corto, añade "porque es importante enfrentarse a ella y saber estar solas en la vida. Hay una parte en la que ella graba sus rutinas en una cinta de casete y, por las noches, las escucha y recuerda y construye a partir de eso. Yo, de pequeña, siempre escuchaba cuentos en cintas de casete. Por eso, tiene importancia a nivel personal y me pareció que había incluirlo en la narrativa de la historia".

Precisamente, Estévez busca dejar la impronta personal y autobiógrafica en sus obras de alguna manera. En este corto, lo fraguó en San Sadurniño (A Coruña) donde recibióimpulsado por Manolo González, para crear.Saboreando un zumo en una cafetería, habla de los proyectos que le ocupan su mente y tiempo y el asombro crece cuando cita su trabajo como auxiliar de cámara en la película que está rodando en Ons Alfonso Zarauza; la realización y audiovisuales paraque se representa el 7 de noviembre, a las 18.30 horasEn la obra, presentancuando trabajaba en el trazado del tren erigiéndose un misterio sobre lo que realmente le aconteció. Esto se relata mediante un paralelismo sobre la situación de España, hoy en día."Curva España es una curva muy cerrada, como un codo. La gente de allí, una parte, dice que el ingeniero no falleció sino que lo mataron para que el tren no pasara por Verín. La obra habla de eso y ofrece un paralelismo en el que incluye la palabra España que es muy potente.La obra tiene pantalla en escena y con Leticia Blanco me ocupo de la realización y de los vídeo audiovisuales. Cuando no hay pantalla en directo, hay vídeos pinchados", detalla.Las imágenes de los mismos fueron rodadas en Verín (Ourense). "Allí, recuerda, hablamos con gente sobre las dos versiones y otra más que construye la obra, que busca conocer qué pasó exactamente con esa persona, si hubo algún interés detrás, ya que, supuestamente el ingeniero iba con un chófer y de esa persona no se supo nada. Es un caso muy interesante". Por ello, audiovisual y teatro se dan la mano, para poner sobre las tablas y ante el público toda esa narrativa.Como añadido, "Xesús Ron (director de Chévere) nos dejó bastante libertad para aportar a nivel creativo". Además, en esta obra, confluyen "Patricia de Lorenzo y Miguel de Lira, los actores de siempre de Chévere. Se fragua una unión de ellos que llevan 30 años creando y que han logrado el Premio Nacional de Teatro, y nosotras que estamos empezando. Esa unión de generaciones es muy interesante", destaca Lucía Estévez.Este trabajo con Chévere lo compagina con su aportación como auxiliar de cámara paraAllí, ha aprovechado para hacer el making of de la película, el cartel y un corto. Para este último, está hablando con gentes de la isla para ofrecer una historia "sobre la idea de la mala suerte que trae el mar".Hasta este año, la joven no había pisado Ons. "Lo que másConocen muy bien los sitios, saben cuándo hay que salir al mar o no, conocen cómo pasar por determinados sitios cuando baja la marea. Lo que me llama la atención es la forma de ser. La mayoría vive en Bueu y viajan de un lugar a otro. Son muy agradecidos y están ayudando mucho en la película porque son los que hacen posible que se pueda conocer ese espacio. El director, Zarauza, está contentísimo con ellos", añade.Además, está preparando un corto -que quizás ruede en Verín- sobre el reencuentro de dos hermanos que no se ven desde hace diez años y que vuelven a coincidir por el fallecimiento de su padre mientras fuera de la casa se celebra el Entierro de la Sardina.Como añadido, está preparando un largometraje (el guión y con calma) así como dirigiendo la webserie "Xan", una comedia "co-creada con el actor y guionista Miguel Canalejo. Nos dieron el premio a Proyecto este año en el Carballo Interplay".