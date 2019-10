Peaches, cabeza de cartel del Under Fest de Vigo

La artista canadiense Peaches encabezará el cartel de 2019 de la segunda edición del Super Bock Under Fest, que se celebrará en 10 salas de Vigo los próximos 22 y 23 de noviembre, según informó ayer la promotora Sweet Nocturna. Este viernes 11 octubre a las 10.00 horas saldrá a la venta en Ataquilla.com un abono general de 25 euros más gastos de distribución que permitirá asistir a los conciertos programados durante los dos días de festival. El acceso a cada uno de los recintos será limitado hasta completar aforo.

Tras el éxito de la 1ª edición y después de agotar todos los abonos disponibles (con más del 60% de las entradas vendidas fuera de Galicia) para una programación que incluía nombres de la talla de Slowdive, Benjamin Clementine o Myles Sanko entre muchos otros, el Super Bock Under Fest, con el apoyo del Concello de Vigo, vuelve a acercar a Vigo más de 20 actuaciones de diversos estilos en un formato distinto al del resto de festivales que se desarrollan habitualmente en Galicia.

La programación de este año estará nuevamente distribuida por diferentes espacios: salas, teatros y recintos "especiales"€ El Under Fest se afianza de esta manera como un festival ecléctico que llenará más de 10 recintos de la ciudad con una oferta diversa en la que habrá cabida para distintos estilos (rock, indie, electrónica€). La idea con la que nació este festival en 2018 se basa en la dinamización y puesta en valor de los principales espacios escénicos de Vigo, como referentes de la cultura urbana del noroeste de la península, con propuestas internacionales de calidad pero sin olvidar nombres de referencia nacionales y de la escena local viguesa.

La multidisciplinar artista canadiense Peaches encabezará el cartel de 2019, con su aditiva mezcla de electro-clash, punk y electrónica, en la que será su 1ª visita a Galicia y uno de los pocos shows que tiene programados este año en Europa. Una garganta a prueba de bomba como la de Eli "Paperboy" Reed también llegará por primera vez a Vigo para demostrar porqué es uno de los "soulmen" de la actualidad, con su deliciosa revisión a los clásicos del género.

Además de nombres ya asentados en la escena musical actual, el festival acercará a Galicia nuevas propuestas de artistas que ya están llenando recintos por medio mundo: desde el pop exquisito del australiano Vancouver Sleep Clinic, a la mezcla de sonidos que traen los ingleses Everyone You Know, pasando por otra voz maravillosa como la del londinense de ascendencia angoleña Jordan Mackampa o Helado Negro, el que era uno de los secretos mejor guardados de la escena de Brooklyn, ya toda una realidad.

La cuota nacional vendrá representada por Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que no paran de acaparar elogios de la prensa especializada, aparte de arrasar cada escenario que pisan, o las aditivas Side Chick, el nuevo proyecto de una artista como Mäia Vidal, entre otros,

Desde Portugal llegarán artistas que están destacando tanto en la escena del país vecino como fuera de el. Propuestas que van del pop y la electrónica camaleónica del "hombre-orquesta" Noiserv, el rock'nroll directo a la yugular de Bed Legs, el lado íntimo y catártico de IVY o la energía frenética de los Whales.

Y por supuesto está la escena gallega y viguesa, con la cumbia adrenalínica de Ortiga, el surf instrumental tex-mex de Indy Tumbita & The Voodoo Bandits o esa personal mezcla de americana, rock y folk que hacen Family Folks, serán solo algunos de los nombres "locales" que tendrán cabida en el festival.