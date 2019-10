Villa Solita se llena de música viguesa

Esta tarde se celebra la primera edición del Festival "Cantares por el Camino", organizado por el canal de Youtube de origen vigués del mismo nombre junto al Concello de Vigo. El canal lleva varios meses realizando vídeos, en formato acústico, de una veintena de bandas viguesas y han decidido cerrar la primera etapa con un concierto en la rehabilitada finca de Villasolita, en Alcabre.

Solistas y bandas como Sheila Patricia, Los Marcianos, Ari Magritte, Époje Tatum, Walter César, Nos Molsom, Antonio Tato, Ritmoceronte y Tincho Fernán se darán cita en a las 20:00 y con entrada gratuita.

En la lista falta una banda que figuraba en el cartel inicial: la Tronka Jazz Quartet. El Concello de Vigo, que junto a Diputación de Pontevedra apoya el evento, vetó su presencia a raíz de una queja de un colectivo feminista por sus letras. El Gobierno local exigió a la organización que retirase al grupo de la programación, y ellos mismos han aceptado no tocar, en aras de no perjudicar al resto de artistas. La protesta llegó por letras como: "Cómo mola mi muñeca hinchable. Qué bien se lo sabe hacer. Le reviento la boca de unas hostias y me lo sabe agradecer".

La Tronka Jazz Quartet ha publicado un mensaje en su página de Facebook al respecto: "Aceptamos que ni nuestra música, ni sobre todo nuestras letras tienen porque ser del gusto de nadie, pero lo que no permitimos es, que se nos acuse de cosificar o vejar a la mujer, de enaltecer los malos tratos, ni de atentar contra los principios fundamentales que toda persona independientemente de su raza, sexo o religión".

Dentro de la política de accesibilidad del festival cuentan con la ayuda desinteresada de www.entresignos.com en la que Paula Gándara interpretará las letras de todas las canciones en directo para las personas que no pueden oír.



Sheila Patricia



Los Marcianos



Ari Magritte



Époje Tatum



Walter César



Nos Molsom



Antonio Tato



Ritmoceronte



Tincho Fernán