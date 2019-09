El rapero gallego Hard GZ estrena 'single' y contrato con la multinacional BMG

Después de su acercamiento al trap con el alterónimo LIL GZ, Hard GZ vuelve al hip hop de bombo y caja con el 'El Camino', adelanto de su próximo disco, Siempre. La novedad es que no lanzará autoeditado, como sus primeros trabajos, sino que lo sacará la multinacional BMG. En unos días la canción ha sumado más de medio millón de visualizaciones.

Para este primer adelanto de un disco que llegará en 2020 ha contado con la colaboración de Killah Man, uno de los nombres revelación en el circuito del raggamuffin' y reggae-rap; y con la producción de uno de sus aliados musicales, Lupitas Friend's.

Hard GZ, nacido en Vigo y asentado en A Coruña desde los ocho años, es una de las nuevas caras fundamentales de la música urbana estatal. Se hizo un nombre -sus vídeos suman millón de reproducciones- en la escena hip hop, pero últimamente ha expandido sus influencias y ha experimentado con otros registros más actuales.

En una reciente entrevista con FARO, reflexionaba sobre la frecuente acusación de "venderse" en el mundo del rap: "¿Qué es venderse? Para mí sería hacer algo que no quiero hacer por dinero. Eso no va a pasar nunca". Quizás con su fichaje por una multinacional le toque recibir ese tipo de críticas, pero no parece que le vayan a preocupar demasiado.