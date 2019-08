La efervescencia latina que baila el mundo: J Balvin, Rosalía, Ozuna...

"No somos de Hollywood, pero dominamos la escena", rapea Residente, la voz de Calle 13, en el último gran éxito latino, 'Bellacoso', que interpreta junto a Bad Bunny. Y esa afirmación (de un tipo que la domina desde hace más de una década) es una mirada clarividente a las entrañas del mercado musical, en el que lo anglosajón se ve emparejado con lo latino. Si en tiempos de las plataformas de 'streaming' el éxito del 2017 fue 'Despacito', el 2018 significó el de la consolidación definitiva en el pop mundial de géneros como el reggaetón gracias al consumo a la carta. Con J Balvin y su disco 'Vibras' como ariete, el idioma español derribó hace un año durante un mes el dominio del inglés en las listas de éxitos.



El reggaetón se ha globalizado, el mundo baila latinamente. Un éxito que, más allá de los 'streamings', se ha visto reconocido por la crítica. Portadas en revistas especializadas para ídolos latinos, premios€ Si hace 15 años que Daddy Yankee le prendió fuego a las caderas del mundo con 'La gasolina', ahora muchos de sus sucesores lo avivan desde varias latitudes. Nuevas generaciones que han destripado prejuicios de la música latina y derribado barreras en la industria musical, como puede ser su irrupción en los festivales más despampanantes del mundo, en los que ahora juegan, además, un papel protagonista. De hecho, han estirado los carteles de estos certámenes haciéndolos más transversales.







Solos, en pareja o formando la 'latino gang' (la banda latina) cosechan éxitos mundiales. De hecho, destaca, a diferencia de otros géneros, la buena sintonía que tienen entre ellos. Colaborativos y con la filosofía de agrupar fuerzas porque cuantos más, mejor. Así se entienden 'superhits' como 'I like it' (Cardi B, Bad Bunny y J Balvin).



A continuación, algunos de los protagonistas del nuevo orden latino:



J Balvin, faro de la nueva ola reggaetonera

Por su edad (34 años), que conlleva una carrera más amplia, y por su tono pausado que contrarresta con la estridencia en sus peinados,es un faro en esta. Un padre espiritual para la 'latino gang'. Un referente que es autor de 'Vibras', uno de los discos del 2018 (mejor álbum de música urbana en los Grammy latinos). Los 'singles' y colaboraciones que han venido después – 'Contra la pared', 'Reggaeton'€ - han sido tanto o más celebrados que el álbum. El colombiano va de cara y canta en 'Mi gente':". Él ha sido uno de los grandes agitadores del circuito de los grandes festivales de música esta temporada, haciendo que el reggaetón impregnara audiencias de todo tipo. Sin ir más lejos, el colombiano fue el responsable de que el último Primavera Sound se pusiera a bailar sin corsés en su última edición. O el último Coachella o, recientemente, Tomorrowland, cumpliendo con eso que canta: "".







Bad Bunny, jefe del trap latino

Con una corta y vertiginosa carrera musical (en el 2016 atendía en un supermercado) pero amplia en éxito, este puertorriqueño de 25 años es, género en el que también destaca su compatriota Anuel AA. Benito Antonio Martínez Ocasio, así es el nombre real del 'conejo malo', a menudo se presenta en sus canciones como un ser romántico que surfea entre la nostalgia y el despecho. Si en los últimos días del 2018 sacó su primer álbum, el heterodoxo 'X100PRE', hace un mes ha publicado junto a J Balvin, para el delirio del seguidor del pop latino, el disco '', una suculenta y divertida combinación de los estilos de las dos superestrellas. Recientemente, su frenética vida artística se ha visto sacudida –y hasta 'pausada'- por su implicación política, participando y siendo altavoz de las movilizaciones contra el –ya dimitido- gobernador de Puerto Rico. Hace 10 días le pudimos ver en el Sónar como uno de sus cabezas de cartel.







Rosalía, una catalana al mundo en la 'altura'

Mencionar aquí a Rosalía no es mirarse al ombligo.. Su tema más latino hasta la fecha, el reggaetón '', junto a J Balvin y El Guincho (personaje clave en su acercamiento a los ritmos urbanos), le ha supuesto elogios internacionales y una expansión global definitiva de su figura., reconocimiento que se suma a los muchos cosechados con el disco entre lo urbano y lo flamenco 'El mal querer'. A la catalana, de 25 años, se la ve cómoda en la rueda imparable que gira desde hace poco más de un año con 'Malamente', tema con el que se alzó con dos Grammy Latino. Entre los muchos referentes del pop mundial con los que se la ha visto últimamente, uno ha sido Bad Bunny, imagen que disparó rumores de todo tipo.







Ozuna, el latino melódico

El 'negrito de ojos claros', así definen a, es una de las figuras surgidas de Puerto Rico, cuna del talento latino. Es, como tantos otros, heredero de Daddy Yankee, de la realeza del reggaetón. Este año ha cosechado los premios labrados con su último disco, 'Aura' (2018), en el que colaboran buena parte de los artistas del nuevo orden 'latin' (Anuel AA o Natti Natasha), así como referentes del reggaetón de antaño (Wisin & Yandel o Nicky Jam)., una cifra con la que el puertorriqueño de 27 años batió el récord de distinciones para un solo artista en una única edición de estos reconocimientos. Con una voz particular, singularmente melódica, como su ritmo, sus temas recurren a los dilemas del amor. En el 2019 ha estrenado 'Baila baila baila', adelanto de su tercer disco, '', candidata a canción más danzada del verano. Ozuna es el hombre al que van a ver a Ibiza Messi y Suárez en sus últimos días de vacaciones para mover la cadera y no tener que dar explicaciones.







Becky G, el descaro de una "100% de EEUU y 100% mexicana"

A Rebbeca Marie Gómez, estadounidense de 22 años, le viene lo latino por México, país de sus abuelos. Una mujer al 200%, dice ella, "100% de EEUU y 100% mexicana". Hija de la inmigración, por tanto, ella esque da urticaria a Trump. Ella con reggaetón y otras, como Cardi B, con los ritmos más duros del rap y el trap. Becky G, y muchas otras mujeres que reclaman un papel protagonista en la escena del pop latino, comparten la cualidad del descaro y la voluntad de romper moldes. Así, Becky G puede poner voz a una canción dulce de banda sonora de un filme Disney como 'Aladdín' y triturar tabús conque juega entre el lenguaje sexual explícito y el doble sentido. Un tema que la España que ve 'OT' (TVE) y 'Viva la vida' (T5). En el mercado español ha arraigado definitivamente, al juntarse con C Tangana y el productor Alizzz en 'Booty'.