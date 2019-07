La fotografía de la niebla rodeando el puente de Randeen la ría de Vigo tomada por Ricardo Grobas, fotógrafo de FARO DE VIGO y otra imagen de su estructura inferior reflejada en el agua del ourensano Álvaro Rodríguez Pérez Purre han recibido el premio de fotografía Autopista del Atlántico, concedido por Audasa, después de superar todas las fases del concurso e imponerse en la última a las 25 mejores fotografías seleccionadas por un jurado profesional.

Ricardo Grobas Antúnez, jefe de fotografía en FARO DE VIGO, ha resultado premiado en la categoría profesional, por su fotografía titulada Niebla 2. La imagen vencedora muestra el puente de Rande rodeado de niebla, que tan solo deja a la vista la parte de los tirantes y un tramo de carretera, por lo que se crea un efecto casi fantasmagórico.

La ría de Vigo y las islas Cíes cuentan con un lugar de excepción en su obra y protagonizan además tres de sus libros de fotografía, La ría de Vigo y su puerto (2009), Illas Atlánticas de Galicia (2013) e Illas Cíes (2016), todos editados por Belagua. Y es precisamente en la ría que le vio nacer, como no podía ser de otra manera, donde se halla el rincón costero predilecto del artista. "Me gustan todos pero a Punta Robaleira, en Cabo Home, le tengo un cariño especial. No sé exactamente por qué, pero me encanta ese farito rojo pequeño, es una baliza preciosa", confiesa.

Su última exposición, Ondas do mar de Vigo, integrada por 51 imágenes en gran formato en las que retrata faros y paisajes marinos tomadas a lo largo de todo el litoral gallego, desde la desembocadura del río Miño, en A Guarda, hasta la costa cantábrica con la Praia das Catedrais, en Ribadeo, pudo verse en el Museo Mar de Vigo hasta el pasado mes de febrero.

Un espectacular paseo por los faros y mares de Galicia de Ricardo Grobas // RICARDO GROBAS

Por su parte, el fotógrafo ourensano Álvaro Rodríguez Pérez Purre ha sido el ganador de la categoría aficionado con la obra Cruzando la ría. La foto deja a la vista la estructura inferior del puente y consiguecaptar el reflejo de la luz del sol en el agua. El jurado ha destacado ambas fotografías, que tienen el puente de Rande como protagonista, por poner en valor la imagen de Galicia así como por sus características técnicas y de composición.

Álvaro Rodríguez (A Rúa, 1965) es uno de los grandes fotógrafos aficionados de Galicia, apasionado de la fotografía, premiado en múltiples certámenes y con una mirada especial para obtener imágenes con puestas de sol.

Cruzando la ría, de Álvaro Rodríguez Pérez Purre

Exposición en Nueva York

Las fotografías de Ricardo Grobas y Álvaro Rodríguez viajarán en septiembre a Nueva York para exponerse en la sala La Nacional Spanish Benevolent Society of NYC, en Manhattan. Lo harán acompañadas deotras 23 seleccionadas por el jurado, de la autoría de Alberto Vázquez Fernández, Marta G. Brea -fotógrafa de FARO DE VIGO-, Yovanna Otero Martínez, Óscar Pinal Rodríguez, Xoan A. Soler, Eliana GarcíaFianjo, Juan Rodríguez Goberna, Luis Dobarro Lores, José Manuel Folgueira Vázquez, José Luis Oya Gayo, Brais Lorenzo Couto, Roberto Alonso Lago, Cristina Mouriño Regueira, Carlos Figueirido Filgueira, Samuel González Soliño, Amador Lorenzo Blach,María Teresa Sotelino Barreiro y Andrés López Díaz.

El jurado que ha elegido las fotografías premiadas está integrado por los profesionales Silvia Longueira (directora de la Fundación Luis Seoane); Jorge Lens (fotógrafo profesional y profesor de imagen en la Uvigo); Belén Regueira (periodista, directiva del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia); Vari Caramés (fotógrafo profesional); Carlota Pita (ingeniera y directiva del Colegio deIngenieros de Caminos, Canales y Puertos); y Miguel Riopa (fotógrafo profesional); actuando de secretario el periodista y gestor cultural Xosé Luis García Canido. Para deliberar y analizar las obras presentadas, el jurado se reunió el 22 de julio en la sedede Autopistas del Atlántico SA, en A Coruña.