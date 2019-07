El Sinsal refuerza su compromiso con los valores que rigen en los nuevos tiempos

Desde el jueves hasta el domingo la isla de San Simón acogerá una nueva edición del "Sinsal Son Estrella Galicia", una de las citas de los #FestivaisRíasBaixas que promueve la Deputación de Pontevedra y un evento "comprometido cos novos valores do S.XXI: a sustentabilidade do entorno, o compromiso co medio ambiente na loita contra os plásticos e o compromiso coa igualdade, ao ter moitas artistas mulleres tanto no cartel coma na organización". Así lo puso en valor ayer por la mañana la presidenta provincial en la presentación del festival en la lonja de Cesantes, en la que también participó la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, el concelleiro de cultura y turismo, Daniel Boullosa, y el codirector del festival, Luis Campos. "Amais, como novidade, este ano o festival contará cunha artista trans, o que engade a diversidade como un valor máis do Sinsal", salientó Silva.

En este sentido, la presidenta de la Deputación resaltaba que "dende a institución provincial imos traer o noso vídeo Sorrisos transformadores, realizado coa Asociación Arelas, no que o colectivo trans conta o seu desexo de ser feliz cada día". Durante su intervención, Carmela Silva también ensalzó la puesta en valor en el festival "do produto local e ligado a ecoloxía, esta é outra das cuestións que temos que promover". Un año más, la principal característica del Sinsal Son Estrella Galicia es el carácter secreto de su cartel, "pero malia que aínda se descoñecen, as súas e os seus artistas sempre teñen unha enorme calidade musical", apuntó Silva, añadiendo que "este festival é moi especial porque ten todos os ingredientes para converterse en único". Por otra parte, la alcaldesa de Redondela señalaba que "de cara ao ano que vén queremos que toda a veciñanza de Redondela estea implicada neste festival que, tanto a nivel nacional como internacional, ten moitísimo impulso. Estou encantada de que se celebre aquí".

Tal y como destacó Carmela Silva, este año la Deputación de Pontevedra, al igual que el resto de festivales, tendrá durante el festival una carpa propia de igualdad para prevenir el acoso y las agresiones sexuales con la campaña "Eu decido, ti respectas". De hecho, con el objectivo de mostrar las novedades de esta tercera edición, así como para presentar el balance de la pasada edición, personal de la Deputación mantuvo ayer un encuentro en el Salón de Plenos del Concello de Redondela con la alcaldesa, Digna Rivas, representantes de la corporación municipal, Policía Local, Corporación Nacional de Policía, psicóloga y abogada del CIM.

Así, la Deputación de Pontevedra instalará un punto de información, con cinco agentes de igualdad que entregarán los folletos dirigidos a los jóvenes con contenidos diferenciados para mujeres y hombres. Además, en sintonía con la agenda de sustentabilidad, se instalará un stand informativo de la campaña "Experiencias Sostibles", que este año está concienciando en la lucha contra los plásticos y sus efectos en el medio ambiente y la salud de las personas.

Durante estos cuatro días de festival, la isla de San Simón se llenará de música, gastronomía, diversión y otras actividades. En la última edición, el "Sinsal Son Estrella Galicia" recibió cerca de 3.000 visitantes durante las dos jornadas.