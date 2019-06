El vigués Kaixo, la cara oscura de la música urbana, lanza el primer episodio de su trilogía

Punta de lanza de la música urbana más oscura, el vigués Kaixo tenía clarísimo a mediados de agosto del año pasado el calendario de su trilogía #newpunkriots: primera entrega en septiembre, segunda en noviembre y con la llegada de 2019 la última.Lo iba a publicar a través de su nuevo sello, Overdose CORP.

Por el medio se cruzaron problemas burocráticos con Altafonte, su anterior discográfica, así que el primer capítulo, The Black Bloc, se ha hecho esperar hasta este mismo viernes, aunque entre tanto no ha dejado ni la fiestas Overdose ni la actividad en directo. El título, que alude a la táctica de manifestarse en un bloque homogéneo, con vestimenta negra y lo más cubiertos posibles para no ser identificados y a la vez mostrar más solidez y poderío, ya deja claro que el retraso de casi un año no ha reblandecido el mensaje: "Riot or die".

Kaixo, el más radical y oscuro de los miembros de Banana Bahía Music, presenta en The Black Bloc siete cortes en los que colaboran varios habituales, como Royce Rolo, uno de los productores del momento Iaghost o el colombiano-australiano afincado en Barcelona KolomB, además de dos grandes referentes de primer nivel de la escena nacional como Enry-K y el MC Dano, para Kaixo "el mejor rapero de España de todos los tiempos".

Entre las canciones está el remix oficial del tema de Cecilio G "From Darkness With Love", el adelanto "Speedball" (grabado en Sestao, cuna de Eskorbuto) al más puro estilo Limp Bizkit, o el lisérgico "Eres Tú", que recuerda en su correspondiente video la obsesión de Kaixo por "Enter The Void", el film más sonado del director argentino Gaspar Noé. La receta y el aderezo puede variar, los ingredientes de base permanecen: nihilismo, ironía, violencia y oscuridad contra el estado de cosas.

"The Black Bloc" viene acompañado de un audiovisual realizado por Voldgram y producido musicalmente por Royce Rolo junto a Iaghost. Los dos hacen de este videoclip una invocación de oscuridad y distorsión atípica en la escena urbana española. A nivel visual Kaixo cuenta con una mezcla de videos de vacaciones de su abuelo en Berlín en los años 90 y momentos de las navidades con su hermano como protagonista, mezclado con un conglomerado de tomas en el monte de O Galiñeiro, quemado en 2017 en los fatídicos incendios que asolaron Galicia en ese año. "Todo contiene un sentido oculto y figurativo, como toda la obra de Kaixo: sumerios (y extraterrestres), desolación, nostalgia, algo de vaporwave culture, y mucha riot".