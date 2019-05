La prensa francesa se rinde ante la película gallega "O que arde"

Su director, Óliver Laxe, defiende desde el Festival de Cannes: "Me gusta invocar problemas porque logran sacar lo mejor de nosotros"

La palabra Galicia se ha colado estos días en los titulares de periódicos franceses como Le Monde o Libération y no ha sido por un desastre como el del Prestige o por un accidente ferroviario. El hito lleva marcado Óliver Laxe y "Viendra le feu", título francés del último filme del realizador galaico que se acaba de estrenar en e Festival de Cannes y que fue rodado en Os Ancares. "O que arde", rodada en gallego, ha sido calificada de "poderosa" y "experiencia mística".

Le Monde ha añadido que tiene "grandilocuencia" la película de Laxe, la tercera que presenta en Cannes y la tercera con la que opta a premio. Las dos anteriores, "Todos vós sodes capitáns" y "Mimosas" se habían llevado dos importantes galardones, si bien, en esta ocasión, Óliver participa en la sección oficial.

En una entrevista concedida a FARO, señala que estar "muy contento con esta película porque creemos que el espectador está sintiendo lo que queríamos que sintiese o incluso más. De las tres películas que he presentado en Cannes (las dos anteriores llevaron premio), esta es con la que más me he emocionado al proyectarla quizás por el hecho de haber filmado en casa –se rodó en Os Ancares, Lugo, tierra de su madre–. Fue muy especial lo que ocurrió ayer (martes). Incluso gente que no era del equipo, el público normal, estaba con la piel de gallina. Además, estaba acompañado por mi madre que aún no había visto la película y se emocionó mucho; se puso a llorar".

En la conversación, añade: "Me gusta invocar problemas porque logran sacar lo mejor de nosotros", al tiempo que agrega que "en el cine, si no hay dolor, no hay premio". El resto de la entrevista se puede leer en la versión papel del diario este jueves.