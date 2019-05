'La Ternura', mejor espectáculo de teatro en los XXII Premios Max

La obra "La ternura", de Teatro La Ciudad y Teatro de la Abadía, ha ganado el Premio Max de las Artes Escénicas al mejor espectáculo de teatro durante la gala celebrada este lunes en Valladolid, en la que Concha Velasco ha recogido el Max de Honor a toda una trayectoria.

Cuatro montajes han empatado a dos galardones: "A.K.A" (mejor autoría revelación y mejor actor protagonista); "Temps salvatge" (mejor dirección de escena y mejor autoría teatral"; "Iphigenia en Vallecas" (mejor actriz protagonista y mejor espectáculo revelación); y "Grito pelao" (mejor composición musical para espectáculo escénico y mejor espectáculo de danza").



El palmarés completo es el siguiente

-Mejor intérprete femenino de danza.- Eva Yerbabuena por "Cuentos de azúcar".

-Mejor intérprete masculino de danza.- Daniel Doña por "Psique".

-Mejor coreografía.- Sharon Friedman por "Erritu".

-Mejor espectáculo de danza.- "Grito pelao", de Compañía Rocío Molina-Danza Molina.

-Mejor autoría revelación.- Daniel J. Meyer por "A.K.A" (Also Known As).

-Mejor adaptación o versión de obra teatral.- Jordi Prat i Coll por "Els jocs florals de Canprosa".

-Mejor autoría teatral.- Josep María Miró i Coromina por "Temps salvatge".

-Mejor composición musical para espectáculo escénico.- Silvia Pérez Cruz por "Grito pelao".

-Mejor espectáculo musical o lírico.- "The opera locos", de Klemark Espectáculos Teatrales, Rami Eldar y Producciones Yllana.

-Mejor actriz protagonista.- María Hervás por "Iphigenia en Vallecas".

-Mejor actor protagonista.- Albert Salazar por "A.K.A." (Also Known As).

-Mejor dirección de escena.- Xavier Alberti por "Temps salvatge".

-Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.- "Dados", de Ventrículo Veloz.

-Mejor espectáculo de calle.- "Flotados", de la compañía David Moreno y Cristina Calleja.

-Premio Max aficionado o de carácter social.- Taules Teatre y La Garnacha Teatro (exaequo).

-Mejor diseño de iluminación.- Juanjo Llorens por "El curioso incidente del perro a medianoche".

-Mejor diseño de espacio escénico.- Curt Allen Wilmer por "Lehman Trilogy".

-Mejor diseño de vestuario.- Deborah Macías por Comedia aquilana".

-Premio Max del público.- Groc Teatre por "Genovese".

-Premio Max de Honor.- Concha Velasco.

-Mejor espectáculo revelación.- "Iphigenia en Vallecas", de Serena Producciones.

-Mejor espectáculo de teatro.- "La ternura", de Teatro de la Ciudad y Teatro de la Abadía.