Los grandes éxitos de Kylie Minogue en un nuevo disco

Kylie Minogue publica el próximo 28 de junio un álbum de grandes éxitos titulado Step Back In Time a través de BMG Records.

Esta colección definitiva recoge los temas más queridos de la artista y sirve como reflejo de su carrera llena de records, desde el hit de 1987 que consiguió alzarse con el número 1 mundial I Should Be So Lucky, hasta su último disco, "Golden", publicado el pasado año y que también ocupó los primeros puestos de las listas de todo el planeta.

Colectivamente, los discos de Kylie han vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo y su catálogo online supera el medio billón de reproducciones solamente en Spotify. A lo largo e su carrera también ha recibido múltiples galardones, como 3 Premios BRIT, 2 MTV Music y un Grammy.

Step Back In Time saldrá a la venta con un formato de doble CD estándar y también en formato digital, así como en una edición deluxe con un libreto de 32 páginas, en doble vinilo, en una edición limitada de doble vinilo en verde menta, otra con formato gatefold en color negro y también en un doble cassette de edición limitada disponible en cinco colores.



Repertorio completo

Can't Get You Out Of My Head

Spinning Around

Love At First Sight

Dancing

In Your Eyes

Slow

All The Lovers

I Believe In You

In My Arms

On A Night Like This

Your Disco Needs You

Please Stay

2 Hearts

Breathe

Red Blooded Woman

The One

Come Into My World

Wow

Get Outta My Way

Timebomb

Kids (with Robbie Williams)

Stop Me From Falling

Step Back In Time

Better The Devil You Know

Hand On Your Heart

Wouldn't Change A Thing

Shocked

Especially For You (with Jason Donovan)

I Should Be So Lucky

Celebration

The Loco-Motion

Give Me Just A Little More Time

Never Too Late

Got To Be Certain

Tears On My Pillow

Je Ne Sais Pas Pourquoi

What Kind Of Fool (Heard All That Before)

What Do I Have To Do?

Confide In Me

Put Yourself In My Place

Where The Wild Roses Grow (with Nick Cave & The Bad Seeds)

New York City (Bonus Track)