David Suárez no será colaborador del programa de Dani Mateo en Los 40 Principales nunca más. El humorista gallego, que participaba en el espacio Yu, no te pierdes nada de la cadena musical del Grupo PRISA se enteraba esta mañana de que la Cadena SER prescindía de sus servicios después de publicar en su cuenta de Twitter un "desafortunado" comentario sobre las mujeres con síndrome de Down.



Horas después de que David Suárez perdiese su empleo, el cómico ha emitido a través de sues cuentas personales un comunicado en el que además de pedir disculpas a aquellos que se pudisen sentir ofendidos: "Mi intención nunca ha sido y nunca será la he herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a su familiares", condena cualquier ataque a los colectivos que necesitan especial protección por su condición: "Sobra decir que no puedo sentir otra cosa que repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real, máxime si por sus circunstancias personales es acreedora de una especial protección. Y especialmente cuando tengo familiares con esta condición".



Fue el pasado jueves cuando David Suárez publicaba en su cuenta de Twitter el comentario que desató toda la polémica: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".





El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

David Suárez celebra con un chiste su despidto

Los límites del humor: otras polémicas

Este comentario, a pesar de no haberse producido en antena, ha provocado su despido de Los 40 Principales y, también que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) haya denunciado ante la policía el comentario por considerarlo vejatorio. La denuncia ha sido registrada ante la Oficina de Delitos de Odio de la Policía, al considerar que este tuit "atenta contra la dignidad e integridad moral de las personas con discapacidad, las ridiculiza e incita al odio"En el mismo comunicado de David Suárez, el cómico gallego aprovecha para defender su polémico tuit y el valor de su profesión como humorista porque el comentario "no es una opinión, ni por supuesto un hecho real", dice."Dicho esto, soy cómico. Y mi género es el humor negro", indica en el texto. "El humor negro es un género pedregoso, que transita muchas veces carreteras complicadas, que trata temáticas sensibles y que juega a poner sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar". Suárez asegura que su perfil público se trata de un personaje de ficción que quiere plantear situaciones moralmente complicadas, precisamente, para señalar lo "abominable de las mismas".David Suárez, de paso, ha cargado también contra la Cadena SER después de comunicarle su despido y denuncia haber recibido amenazas desde la publicación del mensaje en Twitter: "Ante la bajada de pantalones de las empresas frente a las amenazas de unos guardianes de la moral ávidos de imponer en el fondo su doctrina identitaria, se dibuja un futuro sombrío, en el que las quejas de unos pocos determinarán la agenda política y cultural de todos nosotros".El gallego asegura que no dejará de hacer lo que hace porque asume las consecuencias de sus actos ya que, según él, "es el precio a pagar por defender lo que, repito, es única y exclusivamente una ficción". No ha tardado en hacerlo, pues en la misma cuenta que publicaba el comentario sobre la gente con síndrome de Down, le enviaba un mensaje un mensaje en forma de chiste a la competencia de la compañía de móviles que patrocina el espacio para el que trabajaba, Vodafone: "Hola Yoigo, ¿os queda un hueco?", preguntaba.Eles el último capítulo que reaviva la polémica sobre los límites del humor y los chistes. El cómico gallego se suma así a los nombres de Iggy Rubin o a Rober Bodegas , también de Galicia. La polémica que envuelve al colaborador del programa de Dani Mateo, tampoco es la primera que afronta la Cadena SER, que cambió de horario el programa La Vida Moderna depor una polémica surgida por unas bromas sobre Huelva realizadas en el programa.El caso más reciente, el de, se produjo después de que Movistar+ retirase de su web un monólogo de 'La Resistencia' en el que contenía bromas sobre ETA y Ortega Lara después de recibir quejas de usuarios en las redes sociales y de Vox, partido en el que milita la víctima del secuestro más largo de la banda terrorista. La compañía pidió disculpas y retiró el vídeo por no ajustarse a los principios de la marca.En cuanto a, el cómico gallego llegó a recibir hasta 400 amenazas de muerte por sus chistes sobre gitanos. El humorista denunció una campaña de acoso y amenazas de muerte después de la publicación de varios extractos de una actuación en Comedy Central. Pidió disculpas y la retirada del vídeo, además de llevar a la justicia todos los mensajes recibidos. "Hay ofendiditos que toman la decisión por todos sobre qué se puede hacer bromas", explicaba a este periódico el gallego sobre los límites del humor.