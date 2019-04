Anitta presenta su primer álbum internacional en Madrid

La cantante brasileña Anitta ha hecho una parada en España durante la gira de presentación de su nuevo disco 'Kisses', que promete ser todo un éxito. La artista ha visitado Madrid para promocionar su último trabajo, lanzado el 5 de abril y compuesto por diez canciones en inglés, una en castellano y una en portugués.

"Mis fans han estado esperando y estoy muy contenta de poder compartirlo con ellos, sí, estoy lanzando un nuevo álbum, Kisses" comentó Anitta durante la presentación. La cantante ha anunciado además su colaboración con Ipanema, la marca de sandalias brasileñas de la que es imagen y con la que está muy emocionada de colaborar a nivel internacional.

Anitta seleccionó además una de sus canciones de su álbum "Get to know me", para ser el tema de la Campaña Internacional de Ipanema que será lanzado en más de 100 países.

"Es un orgullo para nosotros presentar al mundo dos de los mejores productos de exportación brasileña: la música de Anitta y la sandalias Ipanema", comenta Alexandre Gastaldello, Director de Exportación de Grendene. "Anitta personifica el compromiso de Ipanema en ofrecer un estilo sofisticado y a la vez relajado. "Estamos muy contentos en ser patrocinadores de la presentación de su nuevo álbum Kisses"

La cantante y la marca comenzaron un tour internacional para presentar el álbum y la colección de sandalias en todo el mundo, haciendo paradas en Río de Janeiro, Los Ángeles y Madrid. El evento contó además con influencers internacionales como Gala González para dar a conocer el mundo de la moda y la mujer desde la óptica de las redes sociales.