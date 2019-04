Cuatro días escalando las pantallas de cine en Vigo

Los amantes del cine en Vigo están de enhorabuena, especialmente si son devotos del arte del montañismo, la escalada y la aventura. El Club Montañeiros Celtas, que lleva casi 80 años en la cumbre, vuelve a encargarse de la organización de la Segunda Mostra de Cine de Montaña e Aventura, que en su edición de 2019 crece un día respecto a la celebrada el año pasado.

Así, del 9 al 12 de abril, los aficionados del cine de altura podrán disfrutar de cuatro días de proyecciones en las salas de Multicines Norte, lugar en el que podrán ver hasta diez películas en los que la escalada y la montaña son las protagonistas: Viacruxi, The Dawn Wall; Notes from the Wall; This Mountain Life; Walmapu; Liv Along the Way; The Weight of Water; The Search for the Woo; Everest Green y Age of Ondra son los títulos que podrán ver en Vigo todos aquellos que acerquen hasta las salas ubicadas en Vía Norte.

Horarios y precio de las entradas

Todas las proyecciones se realizarán a partir de las 20:10 horas de la tarde desde el martes 9 de abril hasta el 12, inclusive. Los socios del Club Montañeiros Celtas deberán pagar 4 euros por las entradas. Los que no pertenezcan a la asociación deberán abonar un euro más en taquilla, aunque pagarán lo mismo que los socios si deciden comprar su entrada de forma anticipada. También se ha habilitado un bono para poder acudir los cuatro días. En este caso, que solo pueden conseguirse en taquilla, deberá realizarse un desembolso de 13 euros.