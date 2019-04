El vigués Paulo Pascual le enseña a Berto Romero las posibilidades del theremin

Que el theremin es un gran desconocido lo sabe bien el vigués Paulo Pascual, el primer músico gallego que ha lanzado un disco basado en este instrumento, con el nombre artístico Modulador de Ondas, y de los pocos en toda la península que lo utilizan como elemento protagonista de sus composiciones. Como además asume cierta tarea de divulgación -da clases particulares e imparte talleres en centros escolares y asociaciones-, está acostumbrado a explicar de qué se trata.



A lo que no estará tan acostumbrado es a explicarle a dos estrellas del humor estatal las posibilidades del theremin. Todo comenzó este sábado con el último episodio de 'Nadie sabe nada', el programa radiofónico de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Los cómicos llevaron a un miembro de la banda de 'Late Motiv' a que explicase cómo funciona el theremin, una intervención que se desarrolló en el tono jocoso del espacio, sin entrar demasiado en materia y destacando el uso del instrumento para el ruidismo aleatorio.



"Es el hermano electrónico de la gaita, porque mete un follonazo...", bromeó Berto, que también lo calificó de "instrumento lastimero". El músico invitado terminó interpretando, a duras penas, la sintonía del programa. El caso es que ayer Modulador de Ondas se grabó una versión de la melodía, una de las piezas que compusiera Henry Mancini para la película 'Hatari', de Howard Hawks. La compartió en Twitter con mención a la cuenta del programa, que la retuiteó, de forma que hasta esta tarde llevaba más de 17.500 reproducciones.





La sintonía del programa interpretada con theremin! saludos! pic.twitter.com/1MwuTL95hD — Modulador de Ondas (@moduladorondas) 1 de abril de 2019



Por lo que veo, @moduladorondas, eres músico especializado en theremin... y gallego. ¿Algo que decir sobre las palabras de Berto? pic.twitter.com/IX4TWt6gcS — Nadie Sabe Nada (@NaideSabeNada) 1 de abril de 2019

Pero la cosa no acabó ahí. La cuenta recuperó la frase de Berto durante el programa para interpelar de vacile al músico vigués, que respondió: "Cuando no se no se conocen las posibilidades de un instrumento es fácil hacer bromas," (...) Yo lo que haría encantado sería una demostración en persona de cómo se hace sonar un theremin, puesto que lo más conocido de él son sus marcianadas y ruidos aleatorios :)".