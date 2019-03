Netflix hablará, esta vez de verdad, en gallego. Aunque la plataforma de streaming ya se había fijado en Galicia -con la producción de la última película de Isabel Coixet o la puesta en marcha de una serie basada en la novela del gallego Carlos Montero- no se había estrenado de forma real con el idioma oficial.

Lo hará con los seis episodios de O Sabor das Margaridas, el thriller que en octubre de 2018 estrenó la TVG en octubre y que en la XVII Premios Mestre Mateo de Academia Galega do Audiovisual se llevó el premio a la mejor ficción de televisión. El estreno, como es habitual en Netflix, hará que el gallego suene en más de 180 países, aquellos en los que está presente la conocida plataforma de internet.

O Sabor das Margaridas cuenta la historia de Rosa Vargas, una oficial de policía con un pasado traumático, que llega a Galicia unos días antes de que el Papa Benedicto XVI visite Santiago de Compostela. Lo hace para participar en la investigación de una mujer desaparecida en el pequeño pueblo de Murias y, también, para evitar que la historia salte a los medios de comunicación.

Dirigida por Miguel Conde, O Sabor das Margaridas es una coproducción entre CTV, TVG y Comarex con un amplio reparto en el que María Mera da vida a la agente protagonista y que en su investigación se cruzará con los personajes a los que da vida Nerea Barros (inmersa en el rodaje de El Santa Isabel), Ricardo de Barreiro y Tony Salgado.



Netflix en Galicia, Galicia en Netflix

El estreno de O sabor das Margaridas en Netflix es el último capítulo que vincula la plataforma online con Galicia. Un matrimonio que parece entenderse a la perfección, pues algunos de los productos más reconocibles de la marca cuentan con la presencia de algún actor o actriz gallegos o la presencia de Galicia es indiscutible.

El vigués Pedro Alonso da via al malo más malo de las series de Netflix, Berlín en La Casa de Papel. "No quiero ser ni una estrella ni forrarme", confesaba en una entrevista concedida a FARO DE VIGO en la que presumía de orgullo vigués mientras descubría los secretos de un personaje tan odiado y amado que forma parte del elenco de la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma online.

Fariña, la serie que narra la historia del narcotráfico en Galicia dio el salto a Netflix después de arrasar con la audiencia en Antena 3 y de llevarse todos los premios posibles en España. Su protagonista, Javier Rey, es ahora uno de los actores más deseados y uno de los que acumula más proyectos.

Pedro Alonso, actor vigués: De "Berlín" al mundo // MARTA CLAVERO

Los otros proyectos que unen Netflix a Galicia aún están por estrenarse. Uno se pudo ver ya en el Festival de Berlín, no sin polémica. Se trata de la próxima película de la catalana Isabel Coixet, que se ha inspirado en la historia de Marcela y Eloisa, dos mujeres gallegas que se casaron en A Coruña en 1901, camuflándose una de ellas de hombre.

La cineasta dedicó diez años al proyecto, pero el rodaje se completó en cuatro semanas, con un guion que arranca en el exilio de la pareja en Argentina, para volver al pueblo gallego donde surge su amor y pasar a Portugal, donde caen en la cárcel tras descubrirse su trampa.

Pocos datos más se saben del que será el próximo proyecto de Netflix y en el que está implicado un gallego: el ourensano Carlos Montero. El escritor que ganó el Premio Primavera 2016 con El Desorden que Dejas verá como su novela se convierte en una serie de la que pocos detalles se conocen.

Carlos Montero, natural de Celanova, se mudó a Madrid con 18 años para estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y casi dos decenios trabajandocomo guionista de cine y televisión. Fue el creador de la serie Física o Química y ha sido guionista de El comisario y El tiempo entre costuras.