El cantante y compositor Santiago Auserón, uno de los nombres ilustres de la música española, está molesto con Iván Ferreiro. El miñorano calificó de "puta mierda" el directo de Radio Futura, la banda liderada por Auserón en los años 80, y, aunque con meses de retraso, este ha querido replicar reivindicando la calidad de los conciertos de su grupo, buque insignia de la Movida.

"En las palabras de Iván hay un extraño resentimiento. Él verá lo que hace", escribió el artista zaragozano ayer en su muro de , en respuesta a unas declaraciones que había hecho Ferreiro meses atrás en una entrevista para ABC en el marco de la promoción de su disco de homenaje a Golpes Bajos. "Yo no promocionaría un producto hablando mal de otra gente para llamar la atención, aunque haya mucha música pop española que realmente no me gusta", sentencia el músico, ahora reencarnado con el nombre artístico de Juan Perro.

En su mensaje, Auserón cita el "comentario desafortunado con la lengua algo suelta" del exlíder de Piratas. Básicamente, Ferreiro apuntaba que incluso el propio cantante de Radio Futura, al que le atribuye "un cerebro maravilloso", reconocería que eran "una puta mierda" en directo, a diferencia de El último de la Fila. Es conocida la querencia del miñorano por la banda de Manolo García y Quimi Portet, de los que suele versionar 'Insurrección'.

"Radio Futura, en sus diversas formaciones a partir del cuarteto que cuajó en 1982, con mis compañeros Luis Auserón y Enrique Sierra como pilares fijos –salvo en los periodos de hospitalización de Enrique–, llegó a sonar brillantemente, a base de mucho ensayo y un cuidado obsesivo por el sonido", enfatiza el músico en su texto, que ha generado una ola de simpatía entre sus seguidores.

Iván Ferreiro, muy activo en sus redes sociales, no ha hecho ningún comentario al respecto. Al cantante, precisamente, le quedan dos fechas para completar la gira de presentación de 'Cena recalentado', el disco que promocionaba en la entrevista de la polémica.