Es una de las series de moda y por lo tanto su protagonista también es uno de los actores más cotizados del momento. El actor que da vida al médico de "The Good Doctor", Freddie Highmore, protagonizó ayer uno de los momentos más divertidos del programa Buenafuente, que cada noche se emite en Cero, el canal de Movistar. Todo empezó cuando el presentador de este conocido formato, Andreu Buenafuente, le dijo al actor que podía pasar por gallego por su "piel blanca" y por su carácter. "Lo cierto es que sí, en Inglaterra tampoco nos da mucho el sol", reconoció el actor que en la pequeña pantalla ha conseguido conquistar a millones de personas (la primera temporada de la ficción que protagoniza logró importantes récords de audiencia el pasado verano en España durante su emisión en Telecinco).

Buenafuente hizo otro guiño cuando le presentó a Highmore a Pablo Novoa, el director de la banda del programa (vigués de nacimiento). "Me gustaría que contaras lo que pasaba en los bares de Madrid cuando estabas viviendo aquí", le pidió Buenafuente. Fue entonces cuando el actor recordó una anécdota que ya había relatado (aquí te lo contamos en su día) en la televisión americana. "Fue en el 2012. Inglaterra no estaba y quería apoyar a la selección española. Pensé que en el bar que estaba justo debajo de donde estaba yo no me iban a aceptar por ser inglés y que no iban a querer que apoyara a la selección y me inventé que tneía una abuela gallega", relató el actor. "Eso es maravilloso", confesó durante su programa Andreu Buenafuente.

Highmore se inventó incluso de donde era su abuela. De Zapateira. "Elegí Galicia miré el mapa y escogí el pueblo", relató. Lo que no sabía el protagonista de The Good Doctor es que Buenafuente había invitado también al programa al alcalde del Coruña, municipio al que pertenece el pueblo que había elegido Highmore. Conectaron con Xulio Ferreiro en directo para ver qué le parecía que el actor internacional pusiera el citado pueblo en el mapa. "Quiero conocer por fin Zapateira y quizá haya la oportunidad de hacer un capítulo de The Good Doctor por allí", reconoció el actor. "Encantados de que Freddie sea un coruñés más", afirmó el alcalde afirmando que en Zapateira "hay un hospital así que se podría rodar". "Esto es tu Juego de Tronos particular así que aprovéchalo", afirmó Buenafuente antes de darle al actor (con el permiso del primer edil coruñés) un título de hijo adoptivo de Coruña.