Alejandro Sanz hará sonar 'El Disco' en Galicia

'#ElDisco' de Alejandro Sanz sonará en directo en Galicia. El artista madrileño, que pronto volverá a las tiendas con su nuevo trabajo discográfico acaba de añadir una última y definitiva fecha a la gira de presentación del álbum. Así, a sus citas en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche, se añade la de Santiago de Compostela.



Ha sido el propio cantante el que ha anunciado a través de su cuenta de Instagram este nuevo concierto de la gira de #ElDisco que llegará dos semanas después de la celebración del Festival Son do Camiño en la capital gallega. "Hola familia. Tenemos buenas noticias sobre la gira. Vosotros que no dejáis de sorprenderme nunca, y yo no quería ser menos. Así que estoy feliz de anunciaros que añadimos una última y definitiva fecha en España. Nos vemos muy pronto", ha comunicado el cantante a sus seguidores en la red social.



Será el 6 de julio a las 22:00 horas cuando el autor de clásicos del pop español como Y, ¿si fuera ella?, Corazón Partío o Amiga mía se suba al escenario del Monte do Gozo en el que será el quinto y último concierto de la gira española de Alejandro Sanz. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 29 de marzo, si bien no ha trascendido el precio de las mismas.





¿Cuándo se publica '#ElDisco' de Alejandro Sanz?

Universal Music anunciaba hace unos días que el nuevo álbum de Alejandro Sanz, que se llamará '#ElDisco', verá la luz el próximo 5 de abril y que, además de los ya conocidos duetos junto a Camila Cabello o Nicky Jam , incluirá también una colaboración del exintegrante de Calle 13 Residente. Precisamente,la colaboración del madrileño con Cabello.

El undécimo disco de estudio del músico español (sin contar el que en 1989 lanzó bajo otro nombre artístico) contendrá en total diez canciones que fueron grabadas entre marzo y octubre de 2019 en los Art House Studios y MOW Studios de Miami. A los mandos estuvieron el propio Alejandro Sanz, su inseparable músico, productor del anterior, Sirope (2015). A ellos se suma el trabajo como ingeniero de mezclas de(colaborador, entre otros, de Lady Gaga) y el de(Sting, Johnny Cash) como responsable del "mastering".#El Disco será su primer material inédito desde la publicación en 2015 de Sirope, lapso en el que además conmemoró el 20 aniversario de su mayor éxito comercial, el disco Más, que sirvió para que el cantante protagonizara el último concierto en la historia del estadio Vicente Calderón de Madrid y se dejara tentar de nuevo por la vibración de los espacios gigantescos.