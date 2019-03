El PP de Sada se disculpa y retira los montajes con los dibujos de Davila

Horas después de que FARO se hiciese eco de la denuncia pública de Luis Davila contra el PP de Sada, por utilizar sin permiso sus dibujos en varios montajes propagandísticos, el partido se retracta: ha retirado esas ilustraciones y ha pedido disculpas al creador.



Es el propio candidato a la alcaldía, el exregidor Ernesto Anido, quien ha asumido en primera persona la petición de disculpas. Ha calificado la situación de "desagradable e injusta" para el ilustrador y ha afirmado que esa tarea estaba delegada a alguien de su equipo "con la confianza de que se estaría haciendo un uso correcto, con su preceptiva autorización".



"Me comprometo a no volver a usar su trabajo, del que me considero un auténtico fan", le dice Anido a Davila, e insiste en disculparse "con sinceridad y humildad". También le ha invitado a comer en su municipio.





Estimado @OBichero

Arranxamos o noso erro e foi eliminado o contido que vostede indicou.

Grazas pic.twitter.com/1POJeahn7K — Populares de Sada (@ppsada) 14 de marzo de 2019



El exalcalde también ha aprovechado para replicar uno de los comentarios de Davila, que en su mensaje en Twitter señalaba:. Anido ha afirmado que durante sus cuatro años al frente del consistorio gestionó los fondos de forma "transparente, legal y limpia".Se da la circunstancia de que el político del PP se sentará a partir del miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder a una acusación de prevaricación administrativa, por la queEn concreto, el Ministerio Fiscal acusa a Ernesto Anido de haber amañado el proceso de contratación de 'coordinador xeral' del ayuntamiento para que lo ocupase M.B.V.L., que también figura como procesada en este caso.