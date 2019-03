La Polla Records "se rompió por una tontería"

"El grupo se jodió por una tontería", sentencia Evaristo Páramos (Tui, 1960) ahora que La Polla Records oficializa su regreso tras 16 años con "Ni descanso, ni paz!", un recopilatorio con viejos temas regrabados, otro inédito y cuatro conciertos en grandes recintos de Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona.

Niega además a este respecto que La Polla Records, banda icónica del punk en activo desde 1979 hasta 2003, jugara alguna vez en la primera división musical española. "Y ahora seremos el Huesca, sin ánimo de ofender al Huesca", apostilla Evaristo. Y aún prosigue entre risas tirando de humildad: "El Cid Campeador seguro que tenía también discusiones con los colegas y luego ya cuando murió era la hostia".

El inesperado regreso de La Polla Records ha despertado gran expectación, por lo que tendrá cuatro conciertos en grandes recintos en Valencia (21 de septiembre, Plaza de Toros), Madrid (12 de octubre, WiZink Center), Bilbao (19 de octubre, BEC) y Barcelona (26 de octubre, Palau Sant Jordi). El Drogas será el artista invitado.

Con esta gira de cuatro conciertos en España, el legendario grupo de punk celebra el cuarenta aniversario de su fundación. Habrá también ocho citas en distintos países de Latinoamérica que se anunciarán próximamente.

"El motivo que tenemos ahora muy guapo es echarnos unas risas y ver si somos capaces de hacerlo, por qué no", plantea Evaristo, quien muestra entusiasmo por llevar los clásicos del grupo a "sitios gansos de artistas guays".

Junto a Evaristo, están en esta reunión de La Polla Records el guitarrista Sumé (en el grupo siempre desde 1979 hasta 2003), el bajista Abel (1985-2003), el también guitarrista Txiki y el batería Tripi (ambos en la banda durante 2002 y 2003, luego con el vocalista en su otro proyecto Gatillazo, todavía activo).

"Abel y Sumé seguían hablando de seguido, pero yo no pasaba de la gasolinera del pueblo para arriba, porque tampoco me hablaba con mi familia así que no tenía motivo para subir", relata Evaristo sobre este reencuentro en Oñate, la localidad vasca donde residen.

"Ni descanso, ni paz!" (Discos La Polla / Cultura Rock, 2019) contiene regrabados y potenciados los 19 temas más significativos de sus tres primeros discos: "Salve" (1984), "Revolución" (1985) y "No somos nada" (1987). Saldrá a la venta el 10 de mayo en formatos digitales, CD y vinilo + CD, y ya está disponible la canción inédita que le da título.