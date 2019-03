O de Tanxugueiras, as pandereteiras virais, mellor álbum en galego de 2018

O mellor disco en galego do 2018 é o traballo homónimo do trío de pandereteiras Tanxugueiras. Polo menos iso pensa o xurado dos XI Premios de la Música Independiente, que se están a celebrar esta noite e que recoñecen as achegas á música independente máis salientables do ano pasado.

Tanxugueiras, que hai un par de anos se fixeron virais cun vídeo gravado nos camerinos do festival escocés Celtic Connection, estaban seleccionadas xunta Ezetaerre, a porrriñesa Xoana, Chicharrón e Mercedes Peón. Recolleron o premio Sabela e Olaia Maneira -faltou Aida Tarrío- que aproveitaron para reivindicar a diversidade lingüística do Estado.

"Existen outras linguas e iso é súper favorable ao crecemento do país", defenderon estas novas intérpretes da música tradicional, e reclamaron que non se limite a liberdade lingüística. "Que vivan todas as linguas e que viva Galicia!", despedíronse con euforia, con gran ovación do público.

O outro galego con presenza na gala era o rapeiro Hard GZ, preseleccionado a mellor disco de hip hop. No seu caso non puido ser e levaron o premio os SDFK.