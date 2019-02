Los vigueses Kings of the Beach, a la conquista de América

Kings of the Beach, en una azotea en el centro de Vigo // J. Lores

Los vigueses Kings of the Beach vuelven a cruzar el charco. Si el año pasado llevaron su propuesta de garage rock a Austin, este año quieren conquistar los escenarios de Nueva York y Ciudad de México. En la ciudad estadounidense darán dos conciertos en sendas salas, el 8 y el 9 de marzo, en el marco del The New Colossus Festival, mientras que al país latinoamericano irán en mayo.

La propuesta de actuar en dos salas de Manhattan en días consecutivos surgió del propio festival, que es una especie de antesala del South by Southwest de Austin, en el que el grupo de Vigo participó el año pasado. Planeaban regresar también allí, pero lo han dejado para 2020, cuando tengan material nuevo que presentar, comenta Samuel Otero, el batería.

En caso de México, tocarán en el Festival Marvin, entre el 17 y 19 de mayo. Hace unos meses abrieron en Vigo para los mexicanos Carmen Costa, cuyo cantante forma parte de la organización del evento. La buena conexión -y su explosivo directo, claro- les ha abierto las puertas de otra cita de gran relevancia en el panorama internacional. Quieren aprovechar para cerrar más fechas y girar por el país; en ello andan.

Más novedades en el mundo Kings of the Beach: en marzo tocarán en el Fuzzville de Benidorm, el festival garage de referencia en España, y hoy mismo han estrenado videoclip para 'Wasted / Young'. El año de una de las bandas de Vigo con más proyección se está poniendo intenso.