Muere el actor británico Albert Finney a los 82 años

El actor británico Albert Finney, candidato a varios premios Óscar de la academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó hoy su familia.

Finney fue célebre en películas como 'Two for the Road' (1967) y 'Erin Brockovich' (2000)", entre muchas otras, así como en el filme de James Bond "Skyfall" (2012).