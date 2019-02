'Campeones' gana el Goya a mejor película en unos premios dominados por 'El reino'

En el último minuto el corazón de los "Campeones" de Javier Fesser ha dado la sorpresa y ha conquistado esta noche el Goya a mejor película, frente al cerebral y trepidante thriller de Rodrigo Sorogoyen "El reino", que ha arrasado con siete estatuillas, incluidas mejor dirección y mejor actor protagonista.



Antonio de la Torre ha logrado su segundo Goya, tras una década acumulando nominaciones, gracias a su papel de político corrupto en un filme inspirado en la trama Gürtel, entre otros casos, que también ha sumado reconocimientos al mejor guion original, montaje, sonido, música y mejor actor de reparto para el gallego Luis Zahera.



"Estáis creando un monstruo", ha dicho Sorogoyen al recoger el penúltimo premio de esta 33 edición de los Premios Goya, pero el gordo, se le ha acabado escapando a favor de la comedia de superación protagonizada por actores discapacitados que barrió en taquilla en 2018, con más de 3,2 millones de espectadores.



"Campeones" se ha llevado también el Goya a mejor canción original (Coque Malla) y el de mejor actor revelación para un Jesús Vidal que ha emocionado al auditorio con sus agradecimientos y su reclamo: "inclusión, diversidad, visibilidad".



"Son personas capaces de defender y luchar aquello que aman y en lo que creen", ha dicho Fesser sobre sus protagonistas y su mundo "que sale del corazón y no de la cabeza". Fesser ha recibido el premio de manos de Pedro Almodóvar y las actrices de "Mujeres al borde de un ataque de nervios" Julieta Serrano, Rossy de Palma y Loles León, 30 años después de que ésta se llevara el Goya.



La actriz Susi Sánchez, a sus 64 años, ha logrado su primer "cabezón" con su primer papel protagonista en cine en "La enfermedad del domingo", un papel "hecho a medida" por el director y guionista Ramón Salazar.´





Susi Sánchez consigue el Goya a Mejor actriz protagonista por La enfermedad de domingo, con un papel que dice fue creado para ella por el director Ramón Salazar. Este es uno de los últimos galardones que se entregan en estos #Goya2019 pic.twitter.com/CS0dk3vyaA — Premios Goya (@PremiosGoya) 3 de febrero de 2019

Eva Llorach ha ganado el Goya a Mejor actriz revelación por su gran papel en Quién te cantará, de Carlos Vermut, y lo ha querido compartir con todas las mujeres nominadas en estos #Goya2019. pic.twitter.com/yh1U29LVHO — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

Unos Goya bastante repartidos

Los mejores momentos de la gala

Para la bilbaína Arantxa Echevarría ha sido el galardón a la mejor dirección novel con su historia de amor entre lesbianas gitanas,, que también ha coronado acomo mejor actriz de reparto."La madurez de una sociedad hay que medirla por el sitio que ocupa la mujer y tenemos que pensar mucho en si España es suficientemente madura", ha dicho Echevarría antes de dedicar su premio "a los que no son capaces de ponerse en la piel del otro" para ver si cambian de opinión tras ver su película., Goya a la mejor actriz revelación porde Carlos Vermut, ha protagonizado uno de los momentos reivindicativos de la gala, cuando desde el escenario ha invitado a todas las actrices nominadas a ponerse en pie.Al estilo Frances McDormand en los Óscar del año pasado, Llorach ha pedido a guionistas, creadoras y productoras que creen: "A partir de los 40, 50 y 60 seguimos existiendo", ha dicho.Los premios técnicos han estado bastante repartidos., el drama policíaco de Dani de la Torre ambientado en la Barcelona de los años veinte, se ha llevado tres: mejor fotografía, dirección artística, diseño de vestuario.Para "El hombre que mató a don Quijote", la película "maldita" de Terry Gilliam que acabó produciendo Tornasol Films, han sido los de dirección de producción, maquillaje y peluquería, y "Superlópez" ha obtenido el de efectos especiales.Las quinielas se cumplieron con el Goya a mejor película iberoamericana para "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón y el de mejor película europea para "Cold War" del polaco Pawel Pawlikowski. La mejor película de animación fue, dirigida por Damian Nenow y Raúl de la Fuente, sobre el trabajo en Angola del reportero polaco Ryszard Kapucinski, y el mejor documental, "El silencio de otros", de Almudena Carracedo y Robert Bahar, sobre la memoria histórica y las víctimas del franquismo.La gala, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, estuvo salpicada del humor de los maestros de ceremonia Andreu Buenafuente y Silvia Abril, con algún dardo que otro para los políticos.Críticas por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -le da tiempo a llegar a llegar después del mitin, han dicho-, o alusiones a Pablo Echenique (Podemos) diciendo queLa música pasó por el misticismo de, con una versión de la canción la delicadeza de James Rhodes interpretando un adagio de Bach en directo durante el 'In memoriam', y el despiste de Amaia Romero, que no entró a tiempo a cantar al escenario.El Goya de Honor,, no pudo asistir a Sevilla debido a su estado de salud -por ello recogió el galardón durante la fiesta previa de nominados- pero recibió el homenaje de sus "herederos".Nacho Vigalondo, Jaume Balagueró, J.A. Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo y Paco Plaza subieron al escenario para celebrar la carrera de Ibáñez Serrador y dieron paso a un vídeo-homenaje rodado por el director de "Lo imposible".