El Barroquista, el gallego que viraliza el arte

Aunque a veces no lo parezca, Twitter puede ser más que el ring del navajeo político, el escenario de la enésima polémica deportiva o la plataforma desde la que proyectar egos y compadreos. Puede ser, por ejemplo, una canal para hablar de historia del arte de forma que miles de personas se interesen por ella. Así lo demuestra el tuitero gallego Miguel Ángel Cajigal, aka El Barroquista, que acumula casi 10.000 seguidores escribiendo sobre si el British Museum debe restituir el friso del Partenón o si la Gioconda necesita una limpieza.





Hoy vamos a hablar de algo que seguramente no sepáis y os va a dejar un poco alucinados. #WeekCR



¿Os suena este cuadro?



Es un poquito famoso. ¿Verdad?



¿Pues sabíais que ESO que vemos en la foto no es exactamente lo que pintó Leonardo da Vinci?



Abro HILO



? pic.twitter.com/I9Z66Gxgt4 — El Barroquista (@elbarroquista) 21 de enero de 2019



#HisteriaDelArte Special TripAdvisor Edition



Porque no hay nada como la Web 3.0 combinada con lo mucho que nos gusta rajar y dar opiniones como si fuésemos expertos en las cosas para dar lugar a cosas maravillosas.



¿Queréis alucinar?



HILO

? pic.twitter.com/1a5Si4L3X5 — El Barroquista (@elbarroquista) 7 de abril de 2018



Aprovechando que tengo un rato, voy a hacer algo que me apetece desde hace tiempo: tuitear en tiempo real mi visita a la permanente de mi museo favorito en España.



El @museothyssen



A ver si mis pies y la batería aguantan...



¡Empezamos! pic.twitter.com/IUGxSrIda0 — El Barroquista (@elbarroquista) 19 de septiembre de 2018



Están pasando cosas muy raras con esta exposición de Leonardo da Vinci.



Como profesional de la Historia del Arte, me gustaría decir varias cosas al respecto de esta polémica. Siempre desde el respeto y con un poco de humor.



ABRO HILOhttps://t.co/dbrL2c8Toi — El Barroquista (@elbarroquista) 10 de diciembre de 2018



Sobre este jugoso (y erróneo) titular que ha dado Pérez-Reverte contra el Guernica de Picasso y que ha suscitado comentarios y dudas, me gustaría aclarar algunas cosas desde la perspectiva de la Historia del Arte.



Viene HILOhttps://t.co/IgkMKracoi — El Barroquista (@elbarroquista) 4 de octubre de 2018



El Barroquista nació hace unos tres años como página web, con la idea de hacer divulgación sobre el barroco, pero también sobre otros periodos y aspectos relacionados con el mundo artístico. "Creo que los que tenemos una profesión cultural tenemos, explica este historiador del arte y educador de museos sobre su "granito" de arena para acercar el arte a la gente.Para difundir los contenidos que generaba en la web, Cajigal fue abriendo perfiles en las redes sociales. Ocurrió que su actividad ahí, sobre todo en Twitter, fue ganando autonomía y peso, en especial en los últimos meses, a raíz de quey tuviesen eco en varios medios de comunicación. El primero fue uno en el que, bajo la afortunada etiqueta #histeriadelarte, agrupaba comentarios "fuera de lugar" de usuarios de TripAdvisor sobre museos y monumentos icónicos.Muy celebrado, también, fue su tuiteo en directo de una visita al Thyssen. Durante cuatro horas fue subiendo fotos y comentarios de los cuadros del museo madrileño, su favorito, que le iban llamando la atención. Aunque conoce muy bien la colección, no quiso hacer una selección previa,. Y aunque le resultó "agotador", anuncia que repetirá experiencia en una próxima visita a Málaga.Frente a la fama de Twitter como un lugar donde reina la intransigencia y el insulto, El Barroquista defiende que él se encuentra con gran cantidad de gente interesada en aprender. La red, además, da la posibilidad de entrar en contacto directo con especialistas de todos los campos dispuestos a compartir sus conocimientos. Eso sí, es consciente de queComo cuando publicó un hilo crítico sobre la polémica exposición sobre Leonardo da Vinci comisariada por el presentador Christian Gálvez. También tuvo mucho impacto su reprobación a Arturo Pérez-Reverte, cuando en una entrevista promocional sobre su último libro acusó a Picasso de pintar el 'Guernica' por meras razones pecuniarias. Al Barroquista le sorprendió que estos dos personajes tan mediáticos respondiesen a sus hilos en entrevistas posteriores.En los últimos meses Cajigal se ha apuntado también a Youtube, pese a los reparos que le daba que su imagen fuese tan visible y también respecto por el nivel que, en el ámbito anglosajón, tienen los youtubers dedicados cuestiones artísticas. Como tampoco tiene competencia técnica en materia audiovisual,, cineasta y también historiador del arte y juntos elaboran las piezas.En esta se animan con el top 7 de pintores del Barroco, una lista con afán objetivo, al margen de sus gustos personales. Mucha gente no entendió que Caravaggio saliese tercero, en Italia tampoco que Velázquez ocupase el primer puesto, otros que Rembrandt no estuviese más arriba... pero él explica que trataron de aplicar criterios objetivables, al estilo de la Academia francesa del siglo XVIII. Ahora están preparando el ranking de pintores del Renacimiento y prometen polémica. ¿Qué lugar ocupará Leonardo? Es más, ¿estará Leonardo?