La banda norteamericana Eels actuará por primera vez en Galicia en septiembre

La banda californiana Eels actuará por primera vez en Galicia el próximo 8 de septiembre, domingo, según ha informado la promotora viguesa Sweet Nocturna. El concierto tendrá lugar en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. La promotora informará próximamente sobre la venta de entradas, que se realizará a través de Ataquilla.com.

Las "anguilas" lideradas por el excéntrico Mark Oliver Everett volverán a nuestro país para dejarse ver en concierto en las ciudades de Barcelona (6 de septiembre, Razzmatazz) y Santiago de Compostela (8 de septiembre, Auditorio de Galicia).

Los californianos, encabezados por el incombustible Mr.E, presentarán el material incluido en "The Deconstruction", editado en abril de 2018 bajo PIAS. Y complementariamente tocarán algunos de los grandes éxitos presentados en su rica discografía, en la que identificamos grandes piezas como 'I Need Some Sleep', 'That Look You Give That Guy', 'Novocaine For The Soul', 'My Beloved Monster' o 'Mr. E's Beautiful Blues'.

Los discos de Eels son un manual de instrucciones optativo para afrontar la vida. Tal como ha ido certificando con su discografía, E —alias de Mark Oliver Everett— posee una voz cualificada para ello. Como curiosidad, la reina Letizia es una de las seguidoras del grupo estadounidense y lectora del libro "Cosas que los nietos deberían saber".

Fue precisamente el libro "Cosas que los nietos deberían saber" (2008), en el que Everett hablaba sin tapujos de la pérdida gradual de los miembros de su familia, el que le confirió esa autoridad. Bicho raro en una industria que lo repudió por negarse a hacer dinero fácil, prefirió que su música fuera el filtro de su forcejeo con la adversidad.

Su duodécimo álbum como Eels termina con "In Our Cathedral", invocando un estado mental que nos ayude a valorar cómo de lleno está el vaso cuando los nubarrones se ciernen sobre nosotros. Después de cuatro años de silencio, E nos deja sus reflexiones con un recordatorio: nuestra existencia es fugaz y caprichosa, pero eso mismo es también lo que le confiere sentido. La magia y la pérdida a las que en su día cantó Lou Reed.