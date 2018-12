Siniestro Total y Tony Lomba & Elio dos Santos vuelven a casa por Navidad

| Como el famoso turrón, Siniestro Total (d.) volvió a casa por Navidad. Y lo hizo para actuar anoche en su sala fetiche: la IguanaClub. La banda liderada por Julián Hernández celebró su aniversario en la ciudad que la vio nacer en 1981, tras un célebre accidente de coche. Una ya tradicional cita navideña que se repetirá hoy. Y coincidió con otro clásico de los clásicos de la Navidad en Vigo. Por muchas luces que haya, por muchos flashmob o cenas de empresa, las fiestas no están completas si no hay un concierto (o dos) de Tony Lomba & Elio dos Santos. (i.) Una cita que pasa de generación en generación y que ayer tuvo su primera toma de contacto con sus fieles en La Fábrica de Chocolate. Nuevos temas como "Un respetito a Rosalía" amenizaron irónicamente la velada. Pero los que no hayan podido o se hayan quedado con ganas de más. podrán repetir mañana. A la misma hora, en el mismo lugar.