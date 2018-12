Afirma que la música le ha salvado la vida y es que, para Iván Ferreiro, la música mejora la vida de las personas y, en particular, la de los niños. "Un niño que oye música es un niño más feliz y será un adulto más feliz. Y el niño que la toca, todavía más", asegura el cantante.

A más de 9.000 kilómetros, en un barrio marginal de la ciudad paraguaya de Asunción, niños y jóvenes de entre los 11 y los 25 años tratan de mejorar su vida a través de la música, tal y como dice Iván Ferreiro. En el vertedero de Cateura, el más grande del país, estos chicos se encuentran todo tipo de residuos: cubiertos, bidones de aceite, tuberías oxidadas, latas... unos desechos que, gracias al músico y técnico de medio ambiente, Favio Chávez, y al lutier, Nicolás Gómez, han conseguido convertir en perfectos instrumentos. Ellos han formado la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una orquesta que demuestra que se puede dar una segunda oportunidad tanto a los residuos como a las personas y que esta Navidad vuelve a visitar nuestro país de la mano de Ecoembes.

"Estos instrumentos me parecen una maravilla y reconozco que tengo una cierta debilidad hacia todo este tipo de instrumentos, ya sean acústicos o electrónicos. Me parece mágico que la gente haga música con cosas que, en principio, no estaban pensadas para ello", asegura Iván Ferreiro, que el próximo 28 de diciembre a las 20.30 horas se subirá al escenario junto a la Orquesta, la gaitera Susana Seivane y un coro de pequeños cantores de la ACOPOVI (Asociación de Corales de Vigo).

Tras recorrer Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Gijón, actuando con artistas de la talla de Raphael, Miguel Poveda, Inma Shara, Soledad Giménez, Mikel Erentxun, Ara Malikian, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Judith Mateo, Víctor Manuel o Rosario Flores, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura llega por primera a Galicia, en concreto, a Vigo, para arrancar su tradicional gira por España apoyados en esta ocasión por el Ayuntamiento de Vigo, Auditorio Mar de Vigo y Pescanova.

El Auditorio Mar de Vigo es el escenario elegido para recibir a esta singular orquesta. Las entradas aún pueden adquirirse a través de www.ataquilla.com o el mismo día de la actuación, en las taquillas del recinto. "Creo que los vigueses tenemos mucha suerte de que vengan a tocar para nosotros", apunta el cantante.

Un acontecimiento solidario y especial que el artista afronta con muchas ganas: "Me da mucha alegría y me hace mucha ilusión poder participar y tocar con estos músicos jóvenes que tocan con unos instrumentos tan molones", concluye.