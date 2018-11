Kaixo lleva su revolución 'newpunk' de fiesta

Aunque parezca increíble, no todo es Rosalía en el mundo de la música urbana. Está ahí para recordarlo, por ejemplo, el vigués Kaixo, que tras lanzar dos temas del primer EP de su triple #newpunkriots se prepara para un diciembre de pogos por Galicia adelante. En distintos formatos, a lo largo de diciembre estará en Ourense, Santiago, Baiona, Vigo y Pobra do Caramiñal, como aperetivo de las presentaciones que hará a partir de febrero.

Su última referencia es el videoclip de Speedball, un lanzamiento que se retrasó porque las plataformas digitales no vieron convenientes algunas de sus imágenes. Un single áspero -no parece que haya pensado mucho en las listas de éxitos al componerlo y lanzarlo- en la línea de en la línea de denuncia descarnada de un sistema. Antes había sacado From darkness with love, remezcla de Cecilio G.

Temas para una revolución "newpunk", como le gusta defenir a su particular forma de hacer trap, y que se podrán oir en sus actuaciones de las próximas semanas. En Ourense y en Vigo, coomo Dj dentro de sendas fiestas Overdose; en Santiago y Baiona como DJ y en A Pobra do Caramiñal con su show.