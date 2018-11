La "bomba" que acabó con Mecano

El 26 de noviembre de 1998, hoy hace justo 20 años, se rompía definitivamente Mecano, probablemente el grupo español de pop de mayor éxito de todos los tiempos. Fue de forma totalmente inesperada y abrupta, cuando José María Cano anunció, durante la gala de los Premios Amigo, emitida en directo por Antena 3 Televisión, que no seguiría en el trío. La decisión, que solo él conocía en ese momento, cayó como una bomba entre los representantes de la industria musical que asistían a la gala en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, en Madrid, pero sobre todo entre su hermano, Nacho Cano, y la cantante Ana Torroja, que reaccionaron como pudieron ante semejante sorpresa.

El trío madrileño, que había dado su último concierto seis años antes en Valladolid se había reunido para publicar "Ana José Nacho", un doble disco recopilatorio que incluía siete nuevos temas grabados para la ocasión. El disco fue un éxito comercial, aunque quizá no tanto como Mecano esperaba. Había pasado demasiado tiempo de paréntesis. Vendió más de un millón de discos, cifra hoy impensable para cualquier lanzamiento de un grupo español, pero menor a la de sus anteriores trabajos. Todo el mundo se frotaba las manos ante una nueva gira. Todos excepto José María y Nacho Cano, que en los actos de promoción del disco mostraron nulo entusiasmo.

El bombazo

La actriz Assumpta Serna se encargó en la gala de los Premios Amigo del 98 de presentar a Mecano, de los que dijo que estaban "más vivos que nunca", sin tener ni idea, obviamente, de lo que José María Cano iba a anunciar instantes después. El piloto de rally Carlos Sainz les entregó el galardón Amigo Especial, un reconocimiento a la valiosísima aportación de Mecano al negocio discográfico en España. Cuando el mayor de los hermanos Cano tomó la palabra se notaba el nerviosismo en su rostro. "Os voy a decir una cosa que va a sonar un tanto especial hoy -señaló-. Comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano. Para mí esta etapa hasta ahora ha sido bellísima y la quiero recordar como tal. Me cuesta ya estar en un grupo, tengo que reconocerlo. La disciplina de un grupo de pop es altísima y voy perdiendo la elasticidad. Ahora que no estoy puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga".

Ana Torroja explicó en el programa "Ochéntame otra vez", emitido el pasado viernes en TVE, que no se esperaba para nada el anuncio de José María Cano. "Pensaba que cada uno haría su particularidad y que volveríamos, pero no fue así -comentó-. José María podía haber sido director de cine, lo tenía todo preparado. Pensé: '¿Esto está pasando o lo estoy soñando? Me acuerdo que después me puse a llorar fuera". No era para menos. La cantante había suspendido la promoción de su primer disco en solitario, "Puntos cardinales", para centrarse en la reaparición de Mecano.

Soltada la bomba, que desconcertó también a la mánager de Mecano, Rosa Lagarrigue, Nacho Cano tiró de humor ante el respetable de la gala: "Ha quedado patente que mi hermano y yo nunca estamos de acuerdo", ironizó, en alusión a los frecuentes y conocidos desencuentros entre los dos compositores del grupo. "Los dos son únicos y totalmente opuestos", señala Ana Torroja.

Los comienzos

Se cerraban así dos décadas de unión que comenzaron cuando Ana Torroja paseaba con unas amigas por el Paseo de la Habana, en Madrid, con unas amigas, y se coló en una fiesta de chicos en la que estaban los dos hermanos Cano. José María le pidió a Ana, que era la chica que tenía más cerca en ese momento, que le hiciera la segunda voz en la famosa canción de America titulada "Horse with no name". Y Ana Torroja cantó, con Nacho acompañando con la guitarra. El grupo comenzó a ensayar en casa de Ana, nieta del célebre ingeniero de caminos Eduardo Torroja Miret.

Después, en 1979, el trío pasó por el programa "Gente joven", de TVE, y aunque aquello fue un fracaso ("no me acuerdo de si quedamos en el último o penúltimo lugar", admite Ana Torroja), el cazatalentos Miguel Ángel Arenas "Capi", de Hispavox, los descubrió en 1980 y le lavó la cara a su propuesta musical, entonces bastante trasnochada, más cercana a María Ostiz que al tecnopop de sus comienzos. "Quiero vivir en la ciudad" (1981) y, sobre todo, "Hoy no me puedo levantar" (1982) fueron sus primeros éxitos. Aurelio González, de la discográfica CBS, fue quien les puso el nombre de Mecano, inspirado en el apellido de los hermanos compositores y que, por tanto, excluía a Ana Torroja.

El resto es historia. Millones de discos vendidos, varias generaciones enganchadas, espectáculos de tributo, musicales y un grupo que perdura en la memoria colectiva gracias al poder de sus canciones.

Ana Torroja, que fue condenada por defraudar a Hacienda y se mudó a vivir a México, ha sido la única de los tres que ha hablado sobre una hipotética reunión de Mecano. Fue el año pasado en el programa de Bertín Osborne, "Mi casa es la tuya", y para decir que cada vez lo ve más lejos. Desde luego no parece que ni Nacho Cano, consolidado como compositor y productor, ni José María Cano, cotizado artista plástico, estén por la labor de una reunión que solo se entendería como una descarada maniobra lucrativa.