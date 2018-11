Los otros Ecce Homo españoles

En verano de 2012 la pequeña localidad de Borja acaparó todo interés mediático debido al intento de restauración de una pintura mural del Ecce Homo que se encontraba en el interior del Santuario de Misericordia.



Debido al mal estado en el que se encontraba la pintura, Cecilia Giménez, de 81 años y aficionada a este arte, quiso retocarla, repintando encima del mural, sin contar con los conocimientos técnicos para una restauración.





Las tallas de la ermita de Rañadoiro

El púlpito de la Catedral de Nuestra Señora de Baeza

Se viraliza restauración de #Sansón en la Catedral de Baeza, España ???? lo bautizan como el nuevo #EcceHomo de esta localidad. pic.twitter.com/zAhkUIWbu4 — Doble D Network (@DobleDNetwork) 16 de noviembre de 2018

La talla de San Miguel Arcángel, en Peñaranda

El ecce homo de Peñaranda de Bracamonte. Agencia Atlas

La talla de San Jorge en Estella

Si no se puede volver a restaurar, siempre puede servir de repuesto del Tiovivo #SanJorge pic.twitter.com/bKrPCy3N9w — MJ Vela (@RealVela4Life) 26 de junio de 2018

El ángel de la parroquia de Reinosa

De nuevo otra mala restauración, le llaman el nuevo "Ecce homo". El supuesto rescate de un querubín de la parroquia de San Sebastián en Reinosa, España hace explotar a los restauradores profesionales. pic.twitter.com/V83qHx3dmb — Bernardo Gaitán (@bernardo_gaitan) 26 de julio de 2018

La obra que todos tenemos en mente se convirtió en el protagonista deconvirtiéndose en el, e incluso llegó a coger fama mundial. Seis años después, la pintura sigue generando interés y casiPero el caso de Borja, no es el único que ha generado interés. Recientemente, ha ocurrido algo similar en Asturias, en Rañadoiro. Una vecina del pueblo decidió, "con permiso del párroco",Sin estudio ni nada, el resultado dará mucho de qué hablar: se trata de tresque han quedado "restauradas" de forma más que peculiar. "Yo no soy profesional, simplemente las figuras estabas horrorosas y las quise pintar para ponerlas mejor", explica esta mujer, una de los 16 vecinos de Rañadoiro.La catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza, en la provincia de Jaén, fue declarada 'Bien de Interés Cultural en 1931' y forma parte del conjunto monumental de la ciudad. Sin embargo, en su interior también alberga otro Ecce Homo, como desveló El País. Se trata dey presentes en el púlpito del templo. Los personajes bíblicos de Sansón y otra mujerSegún declaraciones de Teresa López Obregón al citado periódico ". Cuenta la restauradora de obras de arte que la catedral sufrió mucho durante la guerra civil y "alguien con buena voluntad intentó restaurar el púlpito" sin ningún tipo de técnica.El pueblo salmantino de Peñaranda de Bracamonte también tiene su propio vecino restaurador. La 'víctima' de la vecina es el patrón del pueblo, San Miguel Arcángel, una talla del siglo XVII que se encuentra en la ermita del Humilladero.La iglesia de San Miguel de Estella, en Navarra, tenía una talla policromada de, que muestra al santo a caballo, con armadura, matando al dragón. Tras la "restauración" las críticas no tardaron en hacerse oír:", se escuchaba entre los vecinos, descontentos con el trabajo.Por su parte, la Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) criticó que personal no capacitado hubiera destruidoOtro caso que ha generado interés es el del ángel de la Parroquia de Reinosa en Cantabria. La pintura se encuentra en. Se trata de una cara con pelo negro, una gran sonrisa y coloretes en las mejillas. Pero lejos de recordarnos a un ángel, el dibujo restaurado nos evoca algún dibujo televisivo más cercano a Heidi.La mayoría de las obras que se han "restaurado" con resultados catastróficos responden a lagente vinculada a la parroquia o templos de donde pertenecen las pinturas o esculturas, que no tuvieron demasiada fortuna en su propósito. No obstante, cada vez que surge un nuevo casoque reclaman medidas para acabar con elen su profesión.