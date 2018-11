Slayer dará su último concierto en España en el Resurrection Fest 2019

Slayer, una de las bandas de metal más icónicas de la historia, llega al final de su exitoso y aclamado camino después de 37 años de andadura musical.



Los estadounidenses acaban de pasar por Barcelona y Madrid --donde congregaron a más de 10.000 fans en Vistalegre este fin de semana-- y ahora anuncian un último bis en nuestro país dentro de su gira de despedida.



Será en el Resurrection Fest 2019, que se celebrará en Viveiro (Lugo) del 3 al 6 de junio, y donde Slayer serán uno de los cabezas de cartel en tan señalada ocasión.



Otros nombres del Resurrection Fest 2019 ya confirmados son Slipknot, Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament, Cradle Of Filth, Kvelertak, Cult Of Luna, While She Sleeps o Converge, entre otros.