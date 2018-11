Facebook censura un vídeo de los vigueses Basanta por sus desnudos

Como ya se ha demostrado en otras ocasiones, la política de Facebook con respecto al desnudo no entiende de sensibilidades artísticas. Lo acaba de sufrir en sus carnes el grupo vigués Basanta, que ha visto como su videoclip Inferis ha sido vetado en la red social.

La banda de rock ha explicado a FARO que trataban de utilizar las imágenes del vídeo, el primer single de su álbum de debut, Colorama, para promocionar su concierto de este viernes en Madrid. Sin embargo, Facebook les ha comunicado que, de acuerdo con su política, "no se permiten anuncios que muestren desnudos, aunque no sean de naturaleza sexual".

Basanta, que protagonizaron una de las primeras entregas de Música se escribe con V de Vigo, se distinguen, entre otras cosas, por su apuesta conceptual, en la que el ocultismo juega un papel muy relevante. En esa línea, la pieza audiovisual filmada por Xaime Miranda recrea un ritual mágico tal y como se recoge en Thelema, la corriente propugnada por el filósofo ocultista Aleister Crowley.

Estos ritos incluían desnudos, "pero en el vídeo no se ve nada; de hecho, en Youtube no tiene ni restricción de edad", expone Basanta. "Está filmado con muchísimo gusto, fuimos muy respetuosos con los actores y actrices, no se filmó nada que no fuese necesario. Es un videoclip muy preciosista". La pieza ha recibido premios como el del Festival Primavera de Cine.

No es la primera vez que artistas vigueses tienen problemas con su material audiovisual en los últimos tiempos. El lanzamiento del último vídeo de Kaixo, Speedball, se retrasó varias semanas porque las plataformas digitales vieron contenido que incitaba a la violencia.