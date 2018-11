Diez libros desternillantes que te alegrarán la vida

La sonrisa es un mecanismo innato en los seres humanos que hace la vida más llevadera. Se ha comprobado que incluso los fetos sonríen en el útero materno, una propiedad que conforme pasan los años vamos perdiendo a causa de las responsabilidades, el estrés, la rutina...

Si necesitas rescatar este don natural un buen libro puede ser la mejor arma para que aflore la alegría, las sonrisas y las carcajadas en tus ratos de ocio. Este listado de obras te gratificará con grandes risotadas.

'Maldito Karma', de David Safier. Editorial: Seix Barral

La presentadora de televisión Kim Lange muere de forma repentina cuando está en el mejor momento de su carrera. De repente, la famosa y sofisticada periodista renace convertida en una hormiga, fruto de haber acumulado mal karma durante su vida como humana. Desde su nuevo cuerpo, Kim descubrirá cuán de difícil es volver a reencarnarse en persona y todos los contratiempos a los que deberá plantar cara.



'Un dios salvaje', de Yasmina Ressler. Editorial Alba

Dos matrimonios, adultos y civilizados, se encuentran para resolver un incidente protagonizado por sus hijos pequeños: uno de ellos le partió dos dientes al otro en una pelea en la plaza. Nada que unos padres civilizados no puedan resolver. Con este sencillo argumento, Reza compone una sátira de la sociedad contemporánea y disecciona, con mucho sentido del humor, la pareja, la educación, la competitividad, entre otros muchos temas, pero, sobre todo, el exceso de corrección política.

'Susurros en el megáfono', de Rachel Elliott. Editorial Alba

Miriam Delaney ha pasado tres años sin salir de casa obsesionada por la muerte de su madre. Un día de agosto decide internarse en el bosque que hay cerca de donde vive. Ralph Swoon que también huye a este bosque tras descubrir la infidelidad de su esposa. 'Susurros en el megáfono' es una historia llena de humor y vitalidad que cuenta la resurrección de Miriam y Ralph. Pero también es una novela sobre la incomunicación que tiene lugar precisamente en la época de la obsesión por las redes sociales.

'La vida secreta de Walter Mitty', de James Thurber. Editorial El Acantilado.

James Thurber es uno de los mejores humoristas americanos y su carácter observador conforman relatos de lo más divertidos llenos de ironía y de las frustraciones del hombre moderno. 'La vida secreta de Walter Mitty', su obra más popular, ha sido llevada a la gran pantalla e interpretada por el genio del humor Ben Stiller.

'La analfabeta que era un genio de los números', de Jonas Jonasson. Editorial Salamandra

Tras el éxito de 'El abuelo que saltó por la ventana y se largó', Jonas Jonasson vuelve a deleitarnos con una novela llena de sorpresas, que no deja títere con cabeza. Jonasson ha ideado una historia trepidante que arremete contra la hipocresía de la clase política al tiempo que ilumina la cara oculta de la historia oficial. Siempre con un sentido del humor surrealista e irreverente.

'Me vestiré de medianoche', de Terry Pratchett. Editorial Fantascy

Esta divertida historia que mezcla fantasía y humor es una novela muy original que habla de las responsabilidades adultas, las relaciones familiares, la ignorancia y los prejuicios. Con casi dieciséis años, Tiffany Dolorido ya es una bruja en pleno derecho aunque sus labores no son nada divertidas ni glamurosas. De repente, tendrá que enfrentarse con la ayuda de sus diminutos aliados a la mala imagen de las brujas que alguien se está encargando de expandir por el pueblo.

'Yo también fui a EGB y tampoco fue pa' tanto', de Sergio Fernández 'El Monaguillo' y Arturo González-Campos. Editorial Martínez Roca

Cuando la generación de los 70 y 80 piensa en su infancia lo hace con nostalgia y ensalzando recuerdos que no siempre fueron tan buenos: rebobinar un casete con un boli era un rollo, en aquella época la gente no se vestía, se disfrazaba, los columpios eran de hierro oxidado..

Un libro que intenta acabar de forma hilarante con el recuerdo generalizado de que nuestra infancia fue mucho mejor que la que tienen ahora los niños.

'La buena esposa', de Meg Wolitzer. Editorial Alba

Joan Castleman acompaña a su marido, un famoso escritor norteamericano, a Helsinki, donde recibirá un prestigioso premio literario. Pero ya en el avión nos enteramos de que ha decidido dejarle: está harta de él y de su egolatría.

En 'La buena esposa' están todos los ingredientes de las grandes novelas sobre los sentimientos: humor, ternura, facilidad para la recreación de atmósferas, atención a los detalles, buenos diálogos...

'La oficina en The New Yorker: El trabajo en viñetas', de VVAA. Editorial Libros del Asteroide

Después de 'El dinero en The New Yorker' llega la segunda antología publicada en castellano de viñetas de la revista 'The New Yorker'. Esta vez el eje temático es el mundo de la oficina. Más de 300 viñetas que desatarán carcajadas por su reproducción de los momentos más icónicos de las oficinas: los lunes por la mañana, las recepcionistas, los jefes, recursos humanos..

'Mi familia y otros animales', de Gerald Durrell. Alianza Editorial

Esta novela autobiográfica del naturalista y escritor británico Gerald Durrell Es la primera de las obras que componen la Trilogía de Corfú, precediendo a 'Bichos y demás parientes' (1969) y a 'El jardín de los dioses' (1978).

El libro es un relato de la infancia de Durrell, quien a la edad de 10 años llega a la isla de Corfú junto a su familia compuesta por su madre viuda, el hijo mayor Larry, Leslie y la hermana Margo, obsesionada con la dieta, junto con Roger el perro.