Así suena 'No!', la canción de la gallega Miriam Rodríguez y Pablo López

"Operación Triunfo 2018", presentado por Roberto Leal, recibirá hoy a la exconcursante gallega Miriam Rodríguez, que estrenará en el plató su segundo single, "No!", compuesto en colaboración con Pablo López.



Horas antes de su actuación en directo, la gallego ha publicado en su canal de Youtube el vídeo de una balada que los seguidores de ambos exconcursantes de Operación Triunfo han aplaudido por su fuerza y sentimiento.









Las voces de Pablo López y Miriam Rodríguez han nacido para juntarse y cantar juntas. Son el desgarro convertido en canción. #NoMiriamyPablo — Lucia, NO! ???? (@Sisisisimba1045) 24 de octubre de 2018

Para mi, Pablo López es una de las personas que más siente la música en estos tiempos. Miriam, que lleva la música dentro, tiene una fuerza y una pasión descomunal. Y de esa mezcla solo ha podido salir magia ??#NoMiriamyPablo — BLANCA MORENO (@BlancaaMV) 24 de octubre de 2018

El talent show de La 1, producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, recibirá también al artista australiano Vance Joy y vivirá una nueva expulsión: Dave o Carlos Right abandonarán esta noche la academia.La canción "Me encanta (I Love It)", interpretada por Nancys Rubias, ha sido el tema escogido para abrir la quinta gala. Después, será el turno de los dos nominados, Dave y Carlos Right, que defenderán en solitario "Créeme" de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez; y "Tip Toe" de Jason Derulo, respectivamente.