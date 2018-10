Mark Knopfler anuncia seis conciertos en España y uno de ellos será en Galicia

El escocés Mark Knopfler, exlíder de los Dire Straits, volverá a actuar en Galicia. El guitarrista ha anunciado las primeras fechas de su gira mundial para presentar su nuevo disco Down the Road Wherever y será el 2019 cuando se deje ver en seis ciudades españolas.

En lo que respecta a la fecha del concierto de Mark Knopfler en Galicia, será el 3 de mayo de 2019 en A Coruña, en el Coliseum. Según informa la web del guitarrista, las entradas para su cita gallega se pondrán a la venta a partir del 6 de noviembre a las diez de la mañana. Los precios oscilan entre los 40 y los 105 euros.

A Coruña será, si no se añaden más fechas, la penúltima de las citas de Mark Knopfler en España pues antes pasará por Barcelona, Valencia, Madrid y Córdoba. Pamplona será el último de los conciertos que ofrezca dentro su gira española en la que hará un alto para acercarse también a Lisboa.



Mark Knopfler en Galicia

Con este concierto, el genio escocés vuelve a Galicia cinco años después de presentar el que hasta la fecha ha sido su último trabajo discográfico, Tracker. En aquella ocasión, el exvocalista de los Dire Straits eligió Santiago de Compostela para presentarlo, ciudad que ya habiá visitado en 2010 dentro de las celebraciones del Xacobeo y en el que ofreció ante más de 9.000 fans un concierto de casi dos horas .

Lejos queda ya la visita de los Dire Straits a Vigo el 20 de agosto de 1992 en el que fuera el evento musical más multitudinario de la historia de Galicia. Cerca de 40.000 espectadores se citaron en el Estadio Municipal de Balaídos respondiendo a la calidas musical que se esperaba ya que las entradas por entonces valían una 3.000 pesetas, una cifra muy respetable hace veinte años.